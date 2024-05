La Fondation Cardano nomme Giorgio Zinetti au poste de directeur de la technologie





La Fondation Cardano, organisation à but non lucratif basée en Suisse chargée de faire progresser Cardano en tant qu'infrastructure numérique publique dans un large éventail d'industries, a annoncé aujourd'hui la nomination de Giorgio Zinetti en tant que directeur technique (CTO). Dans ce rôle, il sera le leader technique de la Fondation, jouant un rôle clé dans la mise à niveau du pipeline croissant de projets et de produits de la Fondation Cardano, ainsi que dans l'optimisation du modèle open source pour fournir la prochaine génération de technologie blockchain d'entreprise.

Concernant cette nomination, Frederik Gregaard, directeur général de la Fondation Cardano, déclare : « L'arrivée de Giorgio dans l'équipe de direction comme notre premier directeur technique est une étape importante pour la Fondation qui marque notre engagement envers l'excellence technique. Son expérience et son expertise nous soutiendront dans notre mission d'augmenter l'adoption de solutions blockchain qui peuvent à la fois améliorer la nature de la confiance et être la base de nouvelles applications, industries et économies. »

Cette nomination s'appuiera sur la riche expérience de M. Zinetti, notamment en tant que cofondateur et directeur technique du fournisseur de technologies d'identité numérique pour les gouvernements et les entreprises, Procivis AG, et en tant qu'ingénieur logiciel de la banque d'investissement multinationale UBS. Titulaire d'une maîtrise en sciences informatiques, il a acquis une grande expérience dans la mise au point de solutions technologiques en partant d'une feuille blanche, en naviguant dans un large éventail d'organisations, y compris des clients gouvernementaux, des institutions financières, de grandes entreprises et des startups agiles à l'intersection des affaires et de la technologie. Tout au long de sa carrière, M. Zinetti a joué un rôle déterminant dans la direction d'équipes réparties dans différentes zones géographiques, dans le respect des meilleures pratiques agiles et dans l'adhésion aux normes d'architecture d'entreprise.

À propos de son nouveau rôle de directeur technique de la Fondation Cardano, M. Zinetti déclare : « Le travail innovant et important de la Fondation Cardano contribue à faire avancer l'une des technologies les plus passionnantes au monde. En tant que directeur technique de la fondation, ce sera un honneur de poursuivre l'excellent travail d'amélioration de la résilience opérationnelle de la blockchain Cardano, en veillant à ce que nous restions à la pointe du progrès technologique dans un environnement mondial extrêmement compétitif. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://cardanofoundation.org/

Frederik Gregaard, directeur général, et Giorgio Zinetti, directeur technique, sont disponibles pour tout commentaire.

À propos de la Fondation Cardano

La Fondation Cardano est une organisation indépendante à but non lucratif basée en Suisse, chargée de faire progresser Cardano en tant qu'infrastructure numérique publique dans un large éventail d'industries. La Fondation travaille à ancrer Cardano en tant qu'outil pour les systèmes financiers et sociaux, permettant ainsi aux architectes numériques du futur de se prendre en main. Elle développe également des outils d'infrastructure, y compris lorsqu'il n'y a pas de cas d'utilisation commerciale immédiate, renforce la résilience opérationnelle et encourage la diversité des cas d'utilisation de l'infrastructure ainsi que le développement d'une gouvernance saine et représentative.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

8 mai 2024 à 08:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :