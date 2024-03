Solar Solutions Amsterdam 2024 : EVB présente ses solutions en matière d'énergie intelligente et de recharge des véhicules électriques





AMSTERDAM, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le récent salon Solar Solutions Amsterdam 2024, un événement de premier plan dans le nord-ouest de l'Europe, a attiré des professionnels, des entrepreneurs et des innovateurs technologiques du monde entier. EVB a profité de l'occasion pour présenter son système de gestion de l'énergie domestique de pointe et les dernières solutions de recharge des VE.

Dans la région de haute latitude du nord-ouest de l'Europe, où les températures plus basses et les besoins de chauffage plus élevés entraînent des coûts d'électricité importants, de nombreux ménages se tournent vers les systèmes photovoltaïques (PV). Cependant, le décalage entre le pic de production du système solaire pendant la journée et le pic de consommation de l'utilisateur pendant la nuit entraîne un gaspillage de l'énergie excédentaire. EVB s'attaque à ce problème avec son système de gestion intelligente de l'énergie domestique , qui s'intègre de manière harmonieuse aux systèmes solaires afin d'utiliser l'énergie de manière efficace tout en réduisant les coûts énergétiques. Le système peut mesurer la production d'énergie en temps réel et contrôler intelligemment la consommation d'électricité des charges domestiques. L'électricité excédentaire est stockée sous forme de chaleur dans des charges résistives telles que les chauffe-eau et les pompes à chaleur pour une utilisation ultérieure.

La solution de gestion de l'énergie d'EVB offre également des options d'intégration avec les chargeurs de véhicules électriques. Les chargeurs intelligents de VE à courant alternatif d'EVB, allant de 3,7 kW à 22 kW, peuvent augmenter la puissance de charge sous le contrôle du système afin de consommer l'électricité produite supplémentaire. Ces appareils sont dotés de multiples fonctions de protection et de boîtiers de haute qualité, ce qui garantit la sécurité du processus de charge. Ils sont compatibles avec le protocole OCPP1.6J, permettant aux utilisateurs un contrôle et une surveillance à distance via une application mobile. En outre, EVB a développé des chargeurs DC pour VE allant de 20 kW à 600 kW, offrant des options de chargeurs au sol de 1 à 3 pistolets et des chargeurs à split pour répondre à divers besoins. Ces chargeurs de VE, caractérisés par une charge rapide, une conception modulaire, une compatibilité avec la plupart des modèles de VE, une technologie de charge intelligente et de faibles coûts de maintenance, constituent un choix idéal pour les bornes de recharge de VE publiques, permettant aux clients de récupérer rapidement leurs coûts d'investissement et d'atteindre la rentabilité.

Forte de ses années d'expérience dans le secteur, EVB fournit des solutions sûres, efficaces et fiables dans les secteurs de l'énergie domestique et de la recharge publique. Avec plus d'un million de bornes de recharge de VE déployés dans plus de 70 pays et régions, EVB s'adresse à divers environnements grâce à ses projets de recharge de VE , des centres urbains aux communautés éloignées, comblant ainsi le fossé de l'infrastructure de recharge. Engagée dans la recherche et le développement, EVB prévoit d'introduire des bornes de recharge à courant continu de faible puissance et collabore avec des partenaires pour favoriser les avancées technologiques et le développement durable dans l'industrie de l'énergie.

* EVB est une sous-marque de Beny qui se concentre sur la recharge des véhicules électriques et le stockage de l'énergie dans les secteurs résidentiel et commercial.

