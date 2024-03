Cure51 lève 15 millions d'euros en financement d'amorçage pour élucider les mécanismes de protection naturels des survivants exceptionnels du cancer





PARIS, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Cure51, une entreprise Techbio qui cherche à comprendre les mécanismes biologiques à l'oeuvre dans la survie exceptionnelle de certains patients atteints de cancers agressifs, annonce aujourd'hui avoir levé avec succès 15 millions d'euros en amorçage auprès de Sofinnova Partners. Parmi les autres investisseurs figurent Hitachi Ventures GmbH, Life Extension Ventures, Xavier Niel, et Olivier Pomel, PDG et co-fondateur de Datadog.

Les fonds reçus permettront à Cure51 de construire une cohorte unique, visant à identifier les processus moléculaires grâce auxquels certains patients atteints de formes très agressives du cancer survivent bien au-delà de l'espérance de vie moyenne estimée. L'entreprise cherche à élucider ces mécanismes pour permettre à chaque patient de devenir un survivant exceptionnel, avec de nouvelles perspectives pour la médecine de précision et la découverte de cibles thérapeutiques. Cure51 s'appuie sur les techniques analytiques parmi les plus avancées dans des domaines tels que la génomique ou le machine learning, et sur des partenariats noués avec les principaux centres d'oncologie dans le monde.

L'objectif de Cure 51 est de développer la première base de données cliniques en changeant totalement l'approche de l'étude de la maladie. Plutôt que de se concentrer sur les mécanismes de la maladie, Cure51 étudie les cas atypiques - ces individus qui défient les statistiques et survivent miraculeusement aux formes les plus agressives de cancer, y compris le cancer du pancréas métastatique et le glioblastome.

Cure51 est une entreprise française 'TechBio' fondée par Nicolas Wolikow et Simon Istolainen, aux côtés d'entrepreneurs expérimentés et de quatre centres d'oncologie de renommée mondiale : l'Institut Gustave Roussy (IGR, Paris - France), le Centre Léon Bérard (CLB, Lyon - France), la Charité Universitätsmedizin (Berlin - Allemagne) et Vall d'Hebron (VHIO, Barcelone - Espagne). La collaboration entre les secteurs privé et public est au coeur du projet Cure51, dirigé par une équipe passionnée dotée d'une expertise en informatique, en médecine et en biologie, et associée à des investigateurs principaux au sein de son réseau de plus de 50 centres d'oncologie de premier plan dans le monde entier.

