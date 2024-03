YuppTV obtient les droits de télédiffusion numérique pour la TATA IPL 2024 dans plus de 70 pays





ATLANTA, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- YuppTV, leader mondial de la télévision sur Internet et du contenu sud-asiatique à la demande, a annoncé aujourd'hui avoir réussi à acquérir les droits de diffusion numérique de la très attendue 17e édition de la TATA IPL 2024. La ligue de cricket la plus populaire au monde débutera le 22 mars 2024.



La TATA IPL 2024, une manifestation annuelle d'excellence dans le domaine du cricket, met en scène 10 équipes de franchises basées dans des villes qui s'affrontent dans 74 matchs palpitants pour remporter le prestigieux trophée de la TATA IPL. Le premier match de la saison, qui débutera le 22 mars 2024, opposera les Chennai Super Kings, champions en titre, aux Royal Challengers Bangalore, dans une rencontre qui promet d'être électrisante.

Commentant cette étape importante, Uday Reddy, PDG de YuppTV, a déclaré : « L'obtention des droits de diffusion numérique de la TATA IPL 2024 témoigne de l'engagement indéfectible de YuppTV à fournir un contenu sportif de qualité à son public mondial. La TATA IPL est devenue l'un des événements de cricket les plus prestigieux au monde, et nous sommes ravis de proposer ce tournoi exaltant aux fans de plus de 70 pays. Nous sommes déterminés à offrir une expérience de visionnage inégalée, et nous sommes impatients de faire participer les amateurs de cricket à l'action palpitante de la TATA IPL 2024. »

La remarquable réalisation de YuppTV étend sa portée à plus de 70 pays, englobant des régions clés telles que l'Europe continentale, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Chine et l'Asie du Sud-Est (à l'exclusion de Singapour, de la Malaisie et de Hong Kong). En conséquence, les amateurs de cricket de ces nations auront accès à la couverture en direct de la TATA IPL 2024, procurant l'excitation du tournoi directement sur leurs écrans.

Le partenariat entre YuppTV et la TATA IPL 2024 promet d'élever l'expérience de visionnage du cricket pour les fans du monde entier.

À propos de YuppTV

YuppTV est l'un des plus grands fournisseurs de services de télévision sur Internet et de services à la demande pour le contenu sud-asiatique, offrant plus de 250 chaînes de télévision, plus de 5 000 films et plus de 100 émissions de télévision en 14 langues. Avec 25 000 heures de contenu de divertissement dans son catalogue, il ajoute 2 500 heures de nouveau contenu à la demande sur sa plateforme. YuppTV offre à ses consommateurs le confort d'un divertissement virtuel à domicile, à tout moment et en tout lieu, par l'intermédiaire de téléviseurs connectés, de décodeurs Internet, de lecteurs Blu-ray intelligents, d'ordinateurs, de smartphones et de tablettes.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.yupptv.com/cricket .

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2365835/YuppTV_TATA_IPL_Logo.jpg

20 mars 2024 à 03:11

