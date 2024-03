Geek+ et Ferag annoncent la conclusion d'un partenariat d'approvisionnement et d'intégration APAC





HONG KONG, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Geekplus, leader mondial des robots mobiles et des solutions logistiques intelligentes, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Ferag APAC. Ce partenariat permet à Ferag APAC de fournir, d'installer et d'entretenir les équipements Geekplus, créant ainsi un fournisseur de solutions complet pour la région Asie-Pacifique.

Cette alliance stratégique associe la suite de solutions robotiques mobiles Goods-to-Person de Geekplus à l'expertise de Ferag en matière d'intégration de systèmes et de logiciels d'entrepôt avancés, afin d'offrir aux clients de la région Asie-Pacifique un système d'entrepôt entièrement intégré.

Karl Friesenbichler, directeur général de Ferag pour l'Asie-Pacifique, a fait part de son enthousiasme quant à ce partenariat.

« Je suis ravi de m'associer à Geekplus pour la vente et la mise en oeuvre de leur robotique », a-t-il déclaré. « Plusieurs de nos clients, dont Myer, qui a notamment installé trois modèles Geekplus, soit les solutions Tote-to-Person, Shelf-to-Person et de tri, récoltent déjà les fruits des robots Geekplus. »

Lit Fung, responsable des affaires internationales chez Geekplus, a déclaré : « Notre partenariat stratégique avec Ferag a joué un rôle déterminant dans la croissance de notre marché dans la région Asie-Pacifique. En tirant parti de leur expérience et en respectant les normes de qualité et de service les plus strictes en matière d'intégration de systèmes, nous garantissons l'efficacité des opérations dans les centres de distribution de nos clients. Nous sommes enthousiastes à l'idée de voir d'autres projets se concrétiser grâce à notre collaboration avec Ferag. »

Connu pour ses solutions pionnières en matière d'exécution des commandes, Geekplus s'adresse à plus de 1000 clients internationaux. Fondée en 2015, Geekplus jouit d'une forte présence sur le marché aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud, en Chine continentale, dans la RAS de Hong Kong et à Singapour. UPS, Catch.com.au, Adidas, CEVA, DB Schenker, Kuehne+ Nagel, Wal-Mart, Toyota et d'autres ont tous mis à niveau leurs processus intralogistiques grâce aux solutions Geekplus.

Spécialisée dans le développement et la fourniture de solutions intralogistiques complètes, Ferag est une entreprise familiale suisse dont le siège se trouve à Hinwil, Zurich, en Suisse. Depuis plus de 65 ans, elle est reconnue comme le leader mondial dans le domaine du développement, de la conception et de la distribution de systèmes de flux de matériaux, répondant à un large éventail d'applications. Son engagement en faveur d'une qualité et d'une innovation exemplaires, associé à des services d'intégration de systèmes inégalés et à des logiciels d'entrepôt avancés, fait de Ferag le guichet unique par excellence. Elle répond toujours aux exigences rigoureuses de ses clients en leur proposant des solutions qui respectent à la fois les délais et le budget.

