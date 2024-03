J.S. Held accueille l'expert technique Christopher Furlough et publie un livre blanc sur la rétro-ingénierie et les tests de logiciels et de micrologiciels





JERICHO, New York, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le cabinet de conseil international J.S. Held, qui célèbre avec fierté 50 années de transformation, accueille, Christopher Furlough , expert technique en logiciels et micrologiciels, au sein d'Ocean Tomo, une filiale de J.S. Held. Il rejoint une équipe technique spécialisée qui combine l'excellence technique, l'expertise en matière de brevets et le sens des affaires pour collaborer avec les groupes internes de propriété intellectuelle, les avocats externes et les institutions financières afin d'explorer les systèmes complexes. « L'expérience de plus de 30 ans de Christopher Furlough dans l'extraction et l'analyse de micrologiciels embarqués, l'analyse de codes logiciels, l'extraction et l'analyse de micrologiciels de codage/traitement, l'analyse de systèmes et de logiciels d'application, et l'analyse de flux de données d'entreprise dans une variété de langages de programmation est très recherchée par nos clients leaders mondiaux de la technologie », explique Chris Wichser, directeur général principal, qui supervise les experts en services techniques spécialisés de la société, s'exprimant depuis l'IPBC Europe 2024 à Munich.

L'expérience de Christopher Furlough dans les applications logicielles, y compris la sécurité des processeurs, les systèmes d'exploitation, la mise en réseau, les interfaces utilisateur et les pilotes de périphériques, dans un large éventail de produits et de logiciels, lui a permis d'acquérir une connaissance technique approfondie. Chris Wichser ajoute : « Sa capacité à comprendre et à analyser les dispositifs et les systèmes nécessite une approche au niveau des systèmes où l'analyse du matériel (telle que l'analyse des circuits ou des processus) complète une analyse au niveau des systèmes, telle que les tests fonctionnels, l'analyse des micrologiciels et l'analyse des logiciels. » Chris Wichser a ajouté : « Christopher comprend comment le matériel et les micrologiciels / logiciels travaillent ensemble pour exécuter les fonctions ou les tâches souhaitées, ce qui est un facteur important pour libérer la valeur de la propriété intellectuelle dans les systèmes. »

« L'identification des preuves d'utilisation des technologies brevetées peut s'avérer complexe et potentiellement coûteuse », explique Christopher Furlough. « Cela est particulièrement vrai lorsque l'on considère la nature profondément intégrée des fonctionnalités brevetées dans les produits et les méthodologies. L'accès aux informations concernant ces fonctionnalités est souvent difficile et nécessite des techniques et des outils spécialisés », ajoute-t-il. Dans son article intitulé Software and Firmware Analysis, Reverse Engineering & Testing for Establishing Evidence of Use or Non-Use, Christopher Furlough, expert en développement de logiciels et de micrologiciels et en rétro-ingénierie explore trois principales approches couramment employées dans la recherche de preuves d'utilisation :

l'analyse des informations accessibles au public

les tests de dispositifs, de systèmes et d'applications

l'ingénierie inverse

L'article peut être téléchargé ici : https://oceantomo.com/download-software-firmware-white-paper/ .

Pour trouver des preuves d'utilisation de technologies brevetées, il faut d'abord réunir l'expertise nécessaire, notamment en matière de propriété intellectuelle, d'essais et/ou d'ingénierie inverse, ainsi qu'une expertise technique dans la technologie concernée. Cette approche multiforme combine l'analyse des données accessibles au public, des essais rigoureux et des techniques sophistiquées de rétro-ingénierie, contribuant ainsi à une compréhension globale des fonctionnalités brevetées et de leur application dans les produits et les méthodologies.

Par l'intermédiaire de l'IEEE et de l'IEEE-CS, Christopher s'engage à soutenir la formation de la prochaine génération d'experts techniques en logiciels et en micrologiciels, en favorisant une meilleure compréhension de la manière dont le matériel et les micrologiciels/logiciels fonctionnent ensemble pour exécuter les fonctions ou les tâches souhaitées, ce qui est un facteur important pour libérer la valeur des propriétés intellectuelles dans le domaine des systèmes (y compris les systèmes embarqués). Apprenez-en plus sur les experts dévoués et entreprenants qui aident à transformer J.S. Held, explorez notre histoire , et célébrez cette étape importante, notre célébration 50 & Forward, avec nous sur jsheld.com.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est un cabinet de conseil international qui allie expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients qui cherchent à créer de la valeur et à réduire les risques. Nos professionnels jouent le rôle de conseillers de confiance pour les organisations confrontées à des enjeux critiques nécessitant une attention immédiate, une intégrité inébranlable, une expérience éprouvée, une analyse claire et une compréhension approfondie des actifs matériels et immatériels. La société fournit une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de faire face à des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

J.S. Held, ses filiales et ses sociétés affiliées ne sont pas des cabinets d'experts-comptables agréés et ne fournissent pas de services d'audit, de certification ou d'autres services d'experts-comptables. J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets d'avocats et ne fournissent pas de conseils juridiques. Les titres sont proposés par le biais de PM Securities, LLC, faisant affaire sous le nom de Phoenix IB, une division de J.S. Held, membre de la FINRA/SIPC, ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, une division de J.S. Held, membre de la FINRA/SIPC. Tous droits réservés.

