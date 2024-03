DexKo Global Inc. acquiert les activités de City Spring Ltd.





NOVI, Mich., le 19 mars 2024 /CNW/ - DexKo Global Inc., un leader mondial de l'équipement de roulement de remorque hautement technique, des ensembles de châssis et des composants spécialisés connexes, a annoncé aujourd'hui qu'il a terminé l'acquisition des activités de City Spring & Axle Ltd., Pacific Spring & Axle Ltd. et Spring Service Ltd. (collectivement « City Spring »), dont le siège social est situé à Edmonton, en Alberta, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Dexter Axle Company LLC. (« Dexter »).

Fondée en 1956 par Pep et Jim Bassani, City Spring exploite 4 sites dans l'Ouest canadien. Deux emplacements, Edmonton et Calgary en Alberta, fonctionnent sous le nom de City Spring & Axle Ltd. en tant que distributeur de pièces de camions et de remorques, de fabrication d'essieux et de ressorts, et offrent également un service pour les camions et les remorques. L'emplacement de Regina, en Saskatchewan, offre à la fois le service et la distribution de pièces sous le nom de Spring Service Ltd. Pacific Spring & Axle fabrique des essieux et distribue des pièces à partir de Langley, en Colombie-Britannique.

« La diversité des activités de City Spring a été un facteur clé de cette acquisition stratégique, a déclaré Adam Dexter, chef de la direction de Dexter.Dexter a souligné le besoin de développer ses activités au Canada pour soutenir les industries des remorques et des camions. L'ajout de l'équipe de City Spring, des emplacements et des clients aidera à bâtir le réseau au Canada. Nous croyons vraiment que c'est un excellent choix pour les employés et les clients de City Spring et de Dexter. »

Dexter appartient à DexKo Global Inc., créée en 2015. Dexter a son siège social à Elkhart, dans l'Indiana, et emploie plus de 3800 personnes aux États-Unis et au Canada, exploitant plus de 20 installations de fabrication et plus de 50 points de distribution spécialisés appartenant à l'entreprise. Fondée en 1960, Dexter s'est taillé une réputation en tant que marque de confiance au service des fabricants de remorques utilitaires, de véhicules récréatifs, marins, lourds, agricoles et d'équipement spécialisé, des partenaires de distribution et des concessionnaires partout en Amérique du Nord.

"Mon père, Jim Bassani, a lancé City Spring & Axle Ltd. en 1956 avec une vision qui offre également des pièces et un service de haute qualité pour les ressorts et les suspensions", déclare Shirley Kosick, actionnaire de City Spring. « Reconnaissant la valeur des nouvelles occasions d'affaires, City Spring a pris de l'expansion à Regina, en Saskatchewan, à Langley, en Colombie-Britannique, et à Calgary, en Alberta. Au fur et à mesure que l'entreprise se développe et afin de répondre aux besoins des clients, City Spring devient un fabricant et un distributeur de premier plan d'essieux dans l'Ouest canadien. Jim a laissé sa marque dans l'industrie en tant qu'employeur équitable et compatissant avec des normes élevées en matière de travail et de service à la clientèle. Nous pensons que Dexter est un excellent partenaire pour reprendre l'héritage de mon père. »

"City Spring complète notre acquisition antérieure de Cerka Industries ainsi que les autres sites de distribution et de fabrication spécialisés déjà sous l'égide de DexKo au Canada", a déclaré Fred Bentley, PDG de DexKo Global. Notre objectif stratégique d'étendre notre portée au Canada soutiendra davantage notre capacité à servir nos clients partout en Amérique du Nord. »

DexKo Global Inc. est le premier fournisseur mondial de technologies de châssis avancées, d'assemblages de châssis et de composants connexes. DexKo Global a été fondée fin 2015 grâce à la combinaison de DEXTER et AL-KO Vehicle Technology. Avec son siège social à Novi, Michigan, la société emploie environ 7000 associés avec plus de 50 installations de production et plus de 70 sites de distribution spécialisés. Pour en savoir plus, allez à www.dexko.com .

