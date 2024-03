Wind River présente à la NVIDIA GTC de nouveaux niveaux d'intelligence machine avec des applications edge pilotées par l'IA





NVIDIA GTC ? Wind River®, leader mondial dans la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents critiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle ferait la démonstration de l'utilisation de Wind River Linux avec la plateformeNVIDIA Jetsontm pour les applications avancées d'IA générative à la périphérie à la NVIDIA GTC, une conférence mondiale sur l'IA se tenant du 18 au 21 mars au San Jose Convention Center.

Lors de cette démonstration, la combinaison du système Wind River Linux basé sur le projet Yocto et des modules NVIDIA Jetson Orintm a permis d'obtenir une solution révolutionnaire optimisée par CUDA pour la reconnaissance d'objets en temps réel dans les vidéos des caméras de bord. Cela peut améliorer considérablement la sécurité et l'efficacité de la mobilité urbaine en fournissant des niveaux élevés de précision pour l'identification d'objets sur la route alimentée par l'IA.

Cette solution Linux basée sur le projet Yocto et bénéficiant d'un soutien commercial, peut être exploitée pour toute application d'IA dotée de modèles de données fonctionnant sur NVIDIA Jetson dans de nombreuses applications critiques, telles que la reconnaissance vocale ou gestuelle dans l'utilisation de la robotique, la sécurité en usine, les machines intelligentes ou les applications de drones.

« Le potentiel qu'a l'IA générative de transformer les industries et d'améliorer la vie quotidienne est immense. Lorsque la technologie NVIDIA est associée au système Linux open source basé sur le projet Yocto, une IA de nouvelle génération est rendue possible », a déclaré Paul Miller, directeur de la technologie chez Wind River. « L'association des technologies Wind River et de NVIDIA peut apporter un changement fondamental en permettant aux développeurs de créer rapidement des innovations en matière d'IA et d'apprentissage automatique, et de contribuer au développement d'applications plus intelligentes et plus sûres. Nous sommes ravis de présenter cette technologie révolutionnaire à la NVIDIA GTC. »

Grâce à l'intégration d'algorithmes de traitement vidéo avancés et à une expertise en apprentissage profond, la solution robuste et évolutive améliore la précision et la rapidité de la reconnaissance des objets. En utilisant l'environnement Linux basé sur le projet Yocto, la solution est en mesure d'offrir une personnalisation et un contrôle inégalés, adaptés aux besoins uniques de l'IA pour les cas d'utilisation des caméras de bord. La démonstration a permis d'obtenir une amélioration de 25 % de l'efficacité des calculs et des performances des applications dans l'environnement basé sur le projet Yocto par rapport aux autres configurations Linux testées précédemment, en tirant parti des optimisations CUDA.

Pour évaluer de manière approfondie les capacités du système de détection d'objets alimenté par l'IA, le test a utilisé des vidéos d'entrée personnalisées fournies par des utilisateurs provenant de leurs caméras de bord personnelles. Cette approche a permis d'évaluer les performances du système dans des scénarios réels, garantissant que la solution soit testée face à l'imprévisibilité et à la diversité des conditions du monde réel.

Le modèle d'IA identifie et classe avec succès divers éléments dans une situation de trafic réel, notamment plusieurs voitures (avec leurs différents niveaux de confiance correspondants) et un piéton. Les points forts de l'analyse d'image sont les suivants :

Précision dans des environnements complexes : Le système montre une grande précision, détectant les véhicules et les piétons avec un degré de confiance élevé, malgré les défis que représente une rue urbaine très fréquentée.

: Le système montre une grande précision, détectant les véhicules et les piétons avec un degré de confiance élevé, malgré les défis que représente une rue urbaine très fréquentée. Performances en temps réel : Le modèle d'IA traite efficacement le flux vidéo, en maintenant un taux de rafraîchissement élevé (188,8 IPS), ce qui est crucial pour les applications en temps réel. Cette performance montre que le modèle pourrait être intégré dans des systèmes actifs d'aide à la conduite.

: Le modèle d'IA traite efficacement le flux vidéo, en maintenant un taux de rafraîchissement élevé (188,8 IPS), ce qui est crucial pour les applications en temps réel. Cette performance montre que le modèle pourrait être intégré dans des systèmes actifs d'aide à la conduite. Applications pratiques : En utilisant les images de la caméra de bord d'un utilisateur, la démonstration valide l'efficacité du système dans un contexte réel, ce qui constitue un pas en avant vers un déploiement fiable et garanti de la technologie dans divers scénarios du quotidien.

En outre, la combinaison de Wind River Linux et de Jetson fait également l'objet d'une démonstration à la NVIDIA GTC de la part de Yaskawa, qui présente un robot industriel utilisant la technologie de l'IA pour procéder à des jugements et automatiser des mouvements dans des environnements non structurés.

Plateforme pour les applications d'IA de pointe, embarquées et robotiques, NVIDIA Jetson offre un logiciel évolutif, une pile d'IA moderne, des packages ROS prêts à la production et des flux de travail d'IA spécifiques aux applications. Elle peut partager des logiciels d'IA et des flux de travail natifs dans le cloud tout en offrant les performances économes en énergie nécessaires pour créer des machines autonomes définies par logiciel et des solutions révolutionnaires d'IA périphérique.

En tant que plateforme Linux la plus avancée de l'industrie des systèmes embarqués1, Wind River Linux aide les équipes à développer, déployer et exploiter des solutions embarquées robustes, fiables et sécurisées fonctionnant sur un système d'exploitation Linux conçu à cet effet. La stabilité et la sécurité élevées offertes par Wind River Linux permettent de répondre aux besoins de haute performance des applications critiques.

Pour découvrir les technologies de Wind River en direct à la NVIDIA GTC, se tenant du 18 au 21 mars, venez rencontrer Wind River sur le stand n° 140.

