Programme d'infrastructures municipales pour les aînés - Près de 9 millions de dollars octroyés à 100 projets déposés





QUÉBEC, le 19 mars 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, et la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, annoncent que 100 demandes ont été retenues dans le cadre du dernier appel de projets du Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA). L'aide financière allouée par le gouvernement du Québec cette année pour leur concrétisation totalise près de 9 millions de dollars.

Rappelons que le PRIMA a pour but d'appuyer les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population. Il permet l'octroi de financement aux municipalités ayant adopté une politique des aînés et un plan d'action Municipalité amie des aînés (MADA) pour la réalisation de travaux d'infrastructures et d'aménagement répondant aux besoins des personnes aînées.

Le soutien financier pouvant être accordé à une municipalité représente 100 % de la valeur des travaux admissibles jusqu'à concurrence d'un maximum de 100 000 $. Les travaux peuvent contribuer à l'amélioration, la construction ou le remplacement de bâtiments municipaux, d'infrastructures récréatives, de mobilier urbain ou de voirie.

L'aménagement des espaces de vie est primordial pour le bien-être, l'engagement social et la sécurité des personnes aînées. La possibilité pour elles de vieillir dans les communautés où elles ont vécu dépend de la capacité de ces lieux à s'adapter à leurs besoins et capacités.

Citations :

« Nos personnes aînées jouent un rôle important dans notre société. Les projets annoncés aujourd'hui permettent de répondre à leurs besoins, au coeur des communautés. Merci aux municipalités et aux MRC qui contribuent à leur épanouissement collectif, en mettant en place des initiatives locales et bénéfiques pour l'ensemble de la population. Nous avons tout à gagner de continuer à rendre nos milieux attractifs et sécuritaires pour les personnes aînées du Québec. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« La grande variété des travaux soutenus au sein des municipalités et MRC est encourageante et témoigne de l'intérêt croissant des collectivités du Québec pour s'assurer que les infrastructures soient accessibles pour tous et toutes. En tant que partenaire du milieu municipal, notre gouvernement a à coeur d'y répondre par des mesures concrètes afin de créer rapidement des milieux de vie favorables à l'épanouissement et au bien-être des personnes aînées. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Le plus récent appel de projets PRIMA a eu lieu du 12 avril au 19 juin 2023.





Les 100 demandes retenues sont réparties dans 14 des 17 régions du Québec.





Le PRIMA permet aux municipalités de soumettre dans une même demande des travaux à réaliser à plusieurs endroits sur leur territoire. De plus, il a été élaboré de manière à favoriser une réalisation rapide des travaux, à accélérer les versements d'aide financière et à alléger la reddition de comptes pour les municipalités.





Les demandes retenues permettront la réalisation de travaux pour, entre autres, l'amélioration et la rénovation de structures (centre communautaire, édifice municipal, rampe d'accès), l'installation de modules d'exercices extérieurs (parcours santé, circuit vitalité), l'aménagement de parcs (éclairage, aire de repos), la construction d'abris (gloriette, pavillon) et l'aménagement de sentiers pédestres (nouveau sentier, élargissement). Quelques projets consistent à installer des ascenseurs ou à effectuer une réfection de trottoirs.

Liens connexes :

Pour consulter la liste complète des projets autorisés : Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA) | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

Pour plus d'information sur le programme : www.quebec.ca/mada.

19 mars 2024 à 10:00

