Körber dévoile des solutions innovantes pour optimiser les capacités des WMS et améliorer les opérations d'entrepôt

Körber annonce aujourd'hui le lancement de trois solutions destinées à augmenter les opérations d'entrepôt. Avec un accent sur l'innovation au-delà du système de gestion d'entrepôt (WMS), ces solutions répondent à des besoins d'optimisation en matière de productivité et de workflow de toute la supply chain, débloquant de nouvelles capacités et offrant des fonctionnalités améliorées.

Le secteur de la supply chain fait face à des défis croissants, nécessitant l'ajout de solutions logicielles pour étendre les capacités des WMS. Les derniers développements de Körber offrent une approche holistique de l'exécution de la supply chain, assurant une visibilité, une scalabilité et une fléxibilité de bout en bout.

Avec 82% des opérateurs motivés par la reconnaissance, la Gamification de K?rber augmente la productivité en encourageant l'engagement des collaborateurs et en introduisant une compétition saine. La direction fixe des objectifs et des jalons pour encourager les utilisateurs à progresser dans l'expérience alors qu'ils collaborent en équipe et accomplissent des tâches. Cette solution redéfinit l'engagement des équipes, en mettant l'accent sur l'efficacité, la productivité et la satisfaction des employés.

La solution Slotting.IQ de Körber permet ainsi aux entrepôts de maîtriser la gestion des stocks et des zones de préparation complexes. Des algorithmes de slotting dynamiques optimisent les placements des articles et des stocks, améliorant l'efficacité de la préparation des commandes et accélérant le traitement des commandes. En s'intégrant avec le WMS, des stratégies de re-slotting peuvent être mises en oeuvre de manière transparente et améliorer la productivité opérationnelle globale. L'approche automatisée de Slotting.IQ permet également de gagner un temps et des ressources précieux par rapport aux méthodes de slotting manuelles traditionnelles.

En outre, le Système de Contrôle Unifié (UCS) de Körber fournit un seul point de gestion et de contrôle pour les processus opérationnels gérés par les opérateurs, les AMR et d'autres technologies d'automatisation. Il orchestre de manière transparente les workflows automatisés et manuels, permettant un traitement des commandes plus rapide et améliorant la productivité. L'UCS s'intègre avec le WMS et d'autres technologies d'entrepôt pour permettre une flexibilité opérationnelle, rationaliser les workflows et augmenter la productivité.

« L'engagement de Körber à repousser les limites de la technologie d'entrepôt se reflète dans ces solutions » explique Sean Elliott, CTO et CEO Software par intérim chez Körber Business Area Supply Chain. « Que ce soit en révolutionnant l'organisation des stocks avec Slotting.IQ, en augmentant l'engagement des équipes opérationnelles grâce à la Gamification ou en combinant l'automatisation avec les workflows humains avec l'UCS, Körber continue de stimuler l'innovation d'entrepôt. »

Ces solutions sont présentées à l'occasion du salon SITL 2024. Retrouvez Körber au stand J154 pour échanger avec des experts et en savoir plus sur ces nouvelles solutions.

