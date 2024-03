Equifax(MD) Canada : Le nombre de cas d'insolvabilité augmente dans un contexte de tensions financières croissantes chez les entreprises canadiennes





? Les entreprises ressentent une pression liée au remboursement des prêts, à l'insolvabilité et aux arriérés ?

Pouls du marché d'Equifax Canada ? Rapport trimestriel sur les tendances du crédit des entreprises au T4 2023

TORONTO, 19 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nombreuses entreprises canadiennes ont des obstacles à surmonter, comme en témoigne une hausse de 41,4 % des cas d'insolvabilité en 2023 par rapport à 2022. Les dernières données du rapport trimestriel sur les tendances de crédit des entreprises d'EquifaxMD Canada indiquent également une hausse de 14,3 % du nombre d'entreprises qui ont manqué un paiement pour un produit de crédit (T4 2023 par rapport au T4 2022).

Le remboursement des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) est un facteur important de cette crise croissante. Maintenant que la date limite de remboursement des prêts du CUEC est passée, de nombreuses entreprises doivent composer avec la pression financière des paiements mensuels et d'un taux d'intérêt plus élevé, ce qui contraste fortement avec les modalités initiales de paiement sans intérêt et l'absence de paiements mensuels. Le 19 janvier 2024, les prêts du CUEC ont été convertis en prêt à terme de trois ans avec un taux d'intérêt annuel de 5 %.

« Les entreprises canadiennes font face à une véritable tempête de pressions économiques, affirme Jeff Brown, chef des solutions aux entreprises pour Equifax Canada. La fin de la période de grâce initiale pour les prêts du CUEC, combinée aux coûts élevés des intrants, aux dépenses de main-d'oeuvre, au ralentissement des dépenses de consommation et aux taux d'intérêt élevés, crée un environnement difficile. »

« Ces facteurs contribuent à une tendance croissante de défaillance d'entreprise, poursuit M. Brown. La forte hausse des cas d'insolvabilité, qui représente une hausse de 30,3 % depuis 2019, souligne les pressions financières auxquelles les entreprises sont confrontées. Il faut gérer la dette et s'adapter à l'évolution des conditions du marché avec une planification financière stratégique et des mesures proactives. »

Cumul des paiements manqués

Les arriérés dans l'ensemble des comptes de crédit d'entreprise ont continué d'augmenter, et les opérations industrielles et financières affichent une hausse des arriérés au niveau des comptes. Au T4 2023, les opérations industrielles ont connu une augmentation de 8,8 % des arriérés pour les comptes de plus de 30 jours, atteignant 11,2 %. Les opérations financières ont connu une hausse de 3,1 % pour atteindre 3,3 %.

Les arriérés de prêts à tempérament présentent une forte hausse : les arriérés au stade précoce ont augmenté de 12,5 % et les arriérés au stade tardif ont augmenté de 16,3 % d'une année à l'autre, ce qui suggère que les entreprises ont du mal à effectuer leurs paiements mensuels. Les arriérés de crédit renouvelable (cartes et marge de crédit) de 30 jours et plus ont augmenté de 1,3 % d'une année à l'autre pour atteindre 3,2 % au T4 2023. Les secteurs de l'immobilier, de la location, de la location-bail et de la vente au détail ont également connu des hausses substantielles des paiements manqués.

Les provinces affichant les taux d'arriérés des opérations financières les plus élevés sont l'Alberta (3 %), l'Ontario (2,9 %) et le Québec (2,6 %). Le Québec a également connu la plus forte hausse d'une année à l'autre, passant de 2,4 % à 2,6 % en ce qui concerne le taux de défaillance grave (90 jours et plus).

Les soldes impayés déclarés en lien avec les opérations financières ont continué d'augmenter, atteignant 31,8 milliards de dollars au T4 2023, avec une hausse annuelle de 7,4 % principalement attribuable à une augmentation de 15,3 % du solde des cartes de crédit.

La demande de crédit continue

Malgré un ralentissement de la pression inflationniste, la nouvelle croissance du crédit reste modérée, avec des taux d'intérêt élevés et des critères plus serrés limitant les activités de prêt. Cela est démontré par une baisse notable des nouvelles émissions pour les opérations financières (-24,4 %) et industrielles (-15,3 %) par rapport à l'année précédente. Toutefois, malgré la réduction des activités de prêt, la demande de crédit auprès des entreprises demeure robuste, comme en témoigne une augmentation de 5,5 % des interrogations de crédit.

« La demande de nouveau crédit pourrait révéler des signes de croissance et d'expansion, car le nombre de nouvelles entreprises a augmenté de 21,9 % au T4 2023 par rapport à la même période en 2022, affirme M. Brown. Comme toujours, nous surveillerons la situation de près et nous fournirons des renseignements pour aider les entreprises à s'adapter aux conditions du marché en constante évolution. »

À propos d'Equifax

Chez Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant que société internationale des secteurs des données, des analyses et des technologies, Equifax joue un rôle essentiel dans l'économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une assurance accrue. En s'appuyant sur son ensemble unique de données différenciées ainsi que sur des analyses et des solutions infonuagiques de pointe, elle offre des aperçus qui favorisent la croissance de ses clients et aident les gens à aller de l'avant. Equifax, dont le siège social se trouve à Atlanta, compte près de 15 000 employés partout dans le monde. Elle est active ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l'Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez Equifax.ca .

Personne-ressource :

Andrew Findlater

SELECT Public Relations

[email protected]

647 444-1197

Angie Andich

Relations avec les médias ? Equifax Canada

[email protected]

19 mars 2024 à 05:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :