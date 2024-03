Les traqueurs Vanguard 1P de TrinaTracker font de l'Ouzbékistan un pays plus vert grâce à la phase I du projet de 511 MW raccordée au réseau





MADRID, le 19 mars 2024 /CNW/ - Les centrales solaires de Samarkand et de Jizzakh en Ouzbékistan ont récemment raccordé leurs premières unités au réseau pour la production d'énergie électrique. Ces centrales ont une puissance installée combinée de 511 MW. TrinaTracker a fourni exclusivement aux deux usines 11 248 ensembles de traqueurs Vanguard 1P et la plateforme SCADA numérique du système de traqueur Trina Smart.

Les deux centrales ont été développées et réalisées par Abu Dhabi Future Energy Co., aussi connue sous le nom de Masdar, et ont été louées par International Cooperation Co Ltd., une filiale de Dongfang Electric Corporation.

L'Ouzbékistan, qui dépendait auparavant de l'énergie thermique, a dû faire face à de fréquentes pannes. Cependant, son emplacement central et ses grandes périodes d'ensoleillement ont entraîné un virage vers l'énergie solaire, avec l'appui du gouvernement. Grâce à ce soutien et aux avantages naturels de l'Ouzbékistan, le pays est devenu un acteur clé sur le marché des technologies solaires photovoltaïques en Asie centrale.

TrinaTracker a signé le contrat pour ce projet en avril 2023, son deuxième grand projet en Ouzbékistan après la centrale solaire de Navoi en 2021. Une fois le projet entièrement connecté au réseau, il générera 1,12 milliard de kilowattheures par an, alimentant 240 000 foyers et réduisant les émissions de dioxyde de carbone de plus d'un million de tonnes par an. Cela contribuera grandement à réduire les pénuries locales d'électricité et à favoriser la transition de l'Ouzbékistan vers l'énergie propre.

Les traqueurs Vanguard 1P de TrinaTracker, déployés dans le cadre du projet, sont réputés pour leur adaptabilité à différents terrains, leur rendement et leur fiabilité énergétiques élevés et leur coût d'investissement réduit. La conception novatrice de ses tubes de torsion et les roulements sphériques brevetés de Trina ont réduit le temps d'installation de 20 %.

TrinaTracker garantit un service à la clientèle haut de gamme et l'excellence de la marque, grâce à ses spécialistes qui traitent rapidement les demandes techniques. Ces spécialistes ont collaboré étroitement avec des clients en Ouzbékistan et à Abu Dhabi, assurant ainsi des solutions optimales aux défis techniques. Face notamment aux délais de livraison serrés et à la forte demande sur le plan des expéditions, Xu Xiaojun, ingénieur de projets outre-mer chez TrinaTracker, a salué le travail acharné de l'équipe de la chaîne d'approvisionnement pour livrer des produits de haute qualité plus tôt que prévu. Les clients de TrinaTracker ont félicité l'entreprise pour sa rapidité d'intervention, son soutien technique de pointe et son rendement impeccable en matière de livraison.

Cette réalisation marque une étape importante pour TrinaTracker dans le soutien de la transition énergétique en Asie centrale. TrinaTracker continuera de promouvoir le développement de l'énergie propre par l'innovation et de contribuer à la promotion de la transition énergétique mondiale.

