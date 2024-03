Kindeva Drug Delivery accueille Jennifer Riter, nouvelle vice-présidente des services d'analyse





Kindeva Drug Delivery (Kindeva), un leader mondial des produits mixtes médicaments-dispositifs médicaux, accueille aujourd'hui Jennifer Riter en qualité de vice-présidente des services d'analyse. Mme Riter sera chargée de la division mondiale des services analytiques récemment créée.

Mme Riter arrive chez Kindeva après 27 années passées chez West Pharmaceutical où elle a occupé divers postes techniques et de management, dernièrement celui de directrice des opérations commerciales et techniques. Elle apporte à Kindeva un esprit d'initiative et une expertise remarquables en matière de tests analytiques ? y compris les extractibles et les lixiviables, l'intégrité de la fermeture des conteneurs et les performances des produits mixtes médicaments-dispositifs médicaux ? et d'analyse des particules. Actuellement présidente du conseil d'administration de la Lock Haven University Foundation, Mme Riter est titulaire d'un poste d'enseignante à la University of Maryland Baltimore County dans le cadre du programme de produits mixtes.

« L'expertise de Kindeva dans tous les domaines de la fourniture et de la fabrication de médicaments est inégalée dans le secteur », a déclaré Mme Riter. « Je me réjouis à la perspective de travailler avec l'équipe de l'entreprise pour développer nos capacités et notre expertise en matière de services d'analyse et d'oeuvrer avec les clients en faveur de leur approche analytique et de leur stratégie de produits mixtes. »

« L'expérience de Jennifer Riter allie la connaissance des composants de conditionnement primaire et des systèmes de confinement et de livraison avec une expérience pratique de l'assistance technique et des solutions analytiques pour des clients multinationaux », a déclaré David Stevens , directeur commercial mondial de Kindeva. « La longue liste d'expériences et de connaissances techniques qu'elle apporte à notre équipe renforce Kindeva en tant que CDMO (sous-contractant de développement et de fabrication) mondial de produits mixtes médicaments-dispositifs médicaux et façonnera l'avenir du soutien analytique intégré et autonome pour le vaste secteur pharmaceutique, biopharmaceutique et des dispositifs médicaux. »

Jennifer Riter participera ce printemps à différentes conférences du secteur, dont deux où elle représentera Kindeva : la 2024 INTERPHEX Conference le 17 avril à New York et le Pharma Ed Combination Products Summit le 3 mai à Philadelphie. En chacune de ces occasions, elle sera disponible pour des entretiens.

À propos de Kindeva Drug Delivery

Kindeva Drug Delivery est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat spécialisée en produits mixtes médicament-dispositif médical. La Société élabore et fabrique ses produits dans une large gamme de formats d'administration de médicaments, notamment des produits injectables, des patchs transdermiques, pulmonaires et nasaux. Son offre de services s'étend de la faisabilité à un stade précoce jusqu'au remplissage et à la finition de produits pharmaceutiques à l'échelle commerciale, en passant par la fabrication de systèmes de fermeture de conditionnements et l'assemblage de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Kindeva dessert une clientèle mondiale à partir de ses sites de production, de recherche et de développement situés aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 mars 2024 à 19:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :