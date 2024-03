Ubitus libère les synergies de l'IA générative et du cloud gaming en Asie grâce à un investissement de NVIDIA





TOKYO, 18 mars 2024 /PRNewswire/ -- Ubitus K.K. (ci-après Ubitus), l'un des principaux fournisseurs de technologies et de solutions de cloud gaming, a annoncé aujourd'hui avoir reçu un nouveau financement de la part de NVIDIA. Cette annonce souligne l'immense potentiel et l'accélération de la demande d'IA générative et de cloud gaming en Asie et au-delà.

Pionnier de l'adoption à grande échelle du cloud gaming

Ubitus a été à la tête du cloud gaming, faisant tomber les barrières d'entrée et offrant aux joueurs du monde entier un accès à des jeux de haute qualité sans avoir besoin de matériel haut de gamme. Le succès d'Ubitus repose sur son expertise en matière de gestion d'applications de calcul intensif dans le cloud, de fourniture d'expériences utilisateur indépendantes des appareils via des applications ou des navigateurs natifs, de gestion de l'un des plus grands clusters de GPU d'Asie, et de capacité à adopter rapidement les dernières technologies pour des solutions personnalisées. Ces compétences de base seront également essentielles à la croissance future de l'IA générative et du cloud gaming.

Synergie entre l'IA générative et le cloud gaming

Ubitus a collaboré avec NVIDIA pour développer son infrastructure cloud GPU. Avant cet investissement, Ubitus était déjà un pionnier dans l'adoption de solutions d'IA générative pour les clients de divers secteurs, notamment les jeux, les médias, le divertissement et la vente au détail, sur la base de modèles de fondation localisés clés. Le portefeuille de la société comprend :

UbiGPT : Un grand modèle de langage (LLM) sur mesure, centré sur le jeu, qui inaugure une nouvelle ère de narration interactive et de développement de jeux, permettant aux jeux d'offrir une profondeur narrative inégalée et un engagement des joueurs dynamique.

Un grand modèle de langage (LLM) sur mesure, centré sur le jeu, qui inaugure une nouvelle ère de narration interactive et de développement de jeux, permettant aux jeux d'offrir une profondeur narrative inégalée et un engagement des joueurs dynamique. UbiArt : Un service avancé de diffusion graphique et vidéo qui tire parti de l'IA pour transformer les visuels de jeu en oeuvres d'art époustouflantes et réalistes, améliorant ainsi l'expérience esthétique des joueurs et des créateurs.

Un service avancé de diffusion graphique et vidéo qui tire parti de l'IA pour transformer les visuels de jeu en oeuvres d'art époustouflantes et réalistes, améliorant ainsi l'expérience esthétique des joueurs et des créateurs. Ubi -chan : Une plateforme innovante d'avatars IA, conçue sur mesure pour les joueurs et les créateurs, offrant des avatars personnalisés et interactifs qui améliorent la présence en ligne et l'engagement de la communauté.

Avec le soutien de l'informatique accélérée de NVIDIA, Ubitus espère faire progresser ses offres de solutions auprès de ses clients.

Une croissance future prometteuse

Le financement d'investissement d'Ubitus représente un moment charnière dans l'avancement de l'IA générative et du cloud gaming en Asie. En tirant parti des forces de NVIDIA, Ubitus est prêt à déverrouiller de nouvelles possibilités pour la création, la distribution et la consommation d'IA. Alors que l'entreprise se trouve à l'aube d'une nouvelle ère pour l'IA, l'impact de son travail résonnera dans tous les secteurs d'activité, toutes les régions et toutes les cultures, remodelant le paysage numérique pour les générations futures.

À propos d'Ubitus

Ubitus K.K. est un leader technologique spécialisé dans la virtualisation GPU, les solutions cloud et la plateforme de streaming. Nous nous concentrons sur la fourniture de services et de valeurs exceptionnels aux clients en matière de cloud et d'IA.

Grâce à la puissance des GPU, Ubitus a développé une large gamme de solutions d'IA, notamment UbiGPT (LLM Taïwanais), Ubi Anchor (présentateur généré par l'IA), Ubi-chan (avatar IA) et UbiArt (logiciel de génération d'images et de vidéos). Ubitus s'engage à fournir des solutions sur mesure conçues pour répondre aux diverses exigences des clients de secteurs variés.

La solution de cloud gaming d'Ubitus permet aux utilisateurs de profiter d'expériences de jeu AAA sur tous les appareils. Grâce à notre kit de développement de jeux (GDK) complet et à notre bibliothèque de jeux, nous proposons une solution unique et un déploiement rapide, répondant aux besoins des clients internationaux intéressés par le cloud gaming.

Pour les applications du métavers, Ubitus possède de vastes ressources de déploiement cloud mondial pour diffuser du contenu multimédia interactif pour les opérateurs de plateformes et les développeurs de contenu numérique.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2364404/Ubitus_logo_blue_Logo_Logo.jpg

18 mars 2024 à 18:00

