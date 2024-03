Un accord entre le gouvernement du Canada et l'Allemagne assurera à l'hydrogène propre du Canada un accès rapide au marché





HAMBOURG, Allemagne, le 18 mars 2024 /CNW/ - Face à Vladimir Poutine qui utilise l'énergie comme une arme dans sa guerre illégale contre l'Ukraine, le Canada offre son hydrogène propre à ses alliés européens pour remplacer les importations de pétrole et de gaz russes et lutter contre les changements climatiques. Le Canada pourrait devenir l'un des grands producteurs et exportateurs mondiaux d'hydrogène propre et de technologies connexes, et le gouvernement fédéral l'y aide.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre fédéral de l'Économie et de la Protection du Climat et vice-chancelier allemand, Robert Habeck, ont renforcé aujourd'hui leur engagement de mettre en place un corridor transatlantique de l'hydrogène en signant un protocole d'entente (PE) pour créer un programme bilatéral original. Ce programme accélérera la commercialisation à grande échelle de l'hydrogène, permettra aux producteurs canadiens d'hydrogène propre d'accéder rapidement au marché allemand et aidera nos deux pays à lutter contre les changements climatiques et à améliorer la sécurité énergétique. Au moment de la signature de cet accord historique, MM. Wilkinson et Habeck étaient accompagnés de l'ambassadeur du Canada en Allemagne, John Horgan, de leaders autochtones et de hauts représentants des secteurs énergétiques du Canada et de l'Allemagne.

Partout dans le monde, on s'empresse de réaliser des projets d'hydrogène pour se livrer concurrence sur le marché européen, et l'annonce d'aujourd'hui contribuera à faire du Canada un fournisseur prioritaire pour l'Allemagne, donnera aux producteurs canadiens l'avantage d'ouvrir la partie et maintiendra le Canada en tête du peloton dans la course pour approvisionner le monde en hydrogène propre

En vertu de ce PE, le Canada et l'Allemagne établiront un guichet commun par le biais de la fondation H2Global de l'Allemagne qui soutiendra les transactions commerciales entre les producteurs d'hydrogène du Canada et les secteurs allemands de la fabrication industrielle et de la distribution d'énergie. Administré par la fondation H2Global, ce guichet dirigera des enchères harmonisées du côté de l'offre et de la demande qui mettront les exportateurs canadiens d'hydrogène en lien avec des acheteurs allemands afin de faciliter la conclusion de contrats commerciaux liant les parties pour la vente d'hydrogène propre canadien et de ses dérivés dans les délais prescrits.

Le PE honore les ambitieux engagements pris en vertu de l'Alliance Canada-Allemagne pour l'hydrogène qu'avaient signée les deux dirigeants à Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador) en août 2022. Cette alliance avait notamment pour objectifs d'encourager les investissements dans la filière hydrogène, de soutenir la mise en place de chaînes d'approvisionnement sûres pour l'hydrogène, d'établir un corridor d'approvisionnement canado-allemand et d'exporter de l'hydrogène canadien propre d'ici 2025.

Avant l'annonce d'aujourd'hui, le Canada avait déjà fait beaucoup pour soutenir la production et l'exportation d'hydrogène propre. Il avait entre autres lancé des initiatives stratégiques audacieuses pour soutenir le développement d'un secteur de l'exportation d'hydrogène propre, notamment les crédits d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre et les technologies propres, le Fonds de croissance du Canada et le prêt d'un total de 250 millions de dollars aux principaux exportateurs d'hydrogène canadiens pour développer les exportations.

Le PE annoncé aujourd'hui affermit notre position de fournisseur de choix pour les pays alliés attachés aux mêmes principes. En plus d'accélérer l'accès de l'industrie canadienne aux marchés pour des produits d'énergie propre à prix concurrentiels, il contribuera à garantir de bons emplois, une croissance économique propre et des réductions d'émissions chez nous tout en renforçant la sécurité énergétique à l'étranger.

Citations

« Forts d'une longue amitié, le Canada et l'Allemagne ont à coeur d'unir leurs forces pour combattre les changements climatiques, accélérer la transition énergétique mondiale et renforcer la sécurité énergétique internationale. Après plus de 100 ans à innover autour de l'hydrogène, le Canada est aujourd'hui un chef de file mondial des énergies renouvelables et des technologies de l'hydrogène et des piles à combustible. L'annonce d'aujourd'hui montre que le Canada s'impose comme un fournisseur d'énergie propre de premier plan à l'échelle mondiale. Elle permettra de créer des emplois durables, d'assurer une croissance économique propre, de réduire les émissions et de garantir la sécurité énergétique au pays et à l'étranger. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous saluons les progrès accomplis au Canada dans plusieurs projets d'hydrogène et d'ammoniac renouvelables. Même s'il reste encore quelques obstacles à abattre, nous estimons que le guichet de financement H2Global peut faire beaucoup pour combler l'écart de prix restant. Il contribuera à développer la capacité de production de H2 pour augmenter l'offre d'hydrogène. »

Robert Habeck

Ministre fédéral de l'Économie et de la Protection du Climat

Quelques faits

Le PE engage le Canada et l'Allemagne à mettre la touche finale aux modalités du mécanisme bilatéral d'ici le 30 juin 2024. Sous réserve de l'approbation des modalités définitives et d'autres éléments pertinents, le PE engage les deux pays à lancer dans les prochains mois des enchères harmonisées du côté de l'offre et de la demande, qui permettront de conclure des contrats d'achats d'hydrogène. Ces démarches visent à fournir les certitudes nécessaires à la réalisation des projets d'hydrogène du Canada et à l'entrée rapide des produits sur les marchés mondiaux.

Plus de 80 projets de production d'hydrogène à faibles émissions de carbone ont été annoncés au Canada à ce jour, ce qui représente un intérêt manifeste à investir possiblement plus de 100 milliards de dollars dans des emplois canadiens dédiés à l'implantation de cette nouvelle source d'énergie propre.

Les promoteurs de la filière hydrogène du Canada atlantique sont bien placés pour saisir les occasions d'exportation et sont concurrentiels à l'échelle internationale. Ils se serviront des abondantes ressources éoliennes encore inexploitées de leur région et de la proximité des routes maritimes de l'Atlantique pour devenir de fiables fournisseurs de nouvelles énergies propres à l'échelle mondiale. En Nouvelle-Écosse, le projet EverWind Fuels, à Point Tupper , prévoit un investissement de 13,7 milliards de dollars en capital pour une contribution de 9,4 milliards de dollars au produit intérieur brut et des recettes publiques de 2,3 milliards de dollars. Terre-Neuve-et- Labrador estime que, sur son territoire seulement, les quatre projets retenus dans le cadre de sa procédure d'appel d'offres pour les terres publiques contribueront au PIB à hauteur de 206 milliards de dollars au total, généreront des recettes provinciales de 11,7 milliards de dollars et créeront de l'emploi, qui atteindra le sommet de 11 694 équivalents temps plein pendant la construction.

L'Allemagne est un marché prometteur pour les exportations canadiennes d'hydrogène propre. Le pays a annoncé son intention d'importer, d'ici 2030, jusqu'à 50-70 % de l'hydrogène dont il a besoin, pour décarboner les secteurs industriels dont les émissions sont difficiles à éliminer - et qu'il est impossible d'électrifier - et pour s'affranchir de sa dépendance aux énergies fossiles importées de la Russie.

L'Allemagne prévoit une hausse de sa demande d'hydrogène, qui devrait passer de 55 térawattheures à 95-130 térawattheures d'ici 2030, ce qui nécessitera des importations pour réaliser son objectif de doubler sa capacité d'électrolyse à l'échelle nationale pour atteindre une production de 10 gigawatts, également d'ici 2030.

Mis en place par le gouvernement allemand, H2Global est l'instrument dont se sert l'Hydrogen Intermediary Company pour conclure des contrats d'achat à long terme (p. ex. dix ans) avec des producteurs d'hydrogène pour ensuite vendre l'hydrogène ou ses dérivés aux termes de contrats de vente à court terme (p. ex. un an) signés dans le cadre d'enchères concurrentielles.

Jusqu'à ce que l'hydrogène et l'ammoniac propres atteignent des prix commercialement viables, cet instrument vise à faciliter la mise en marché en comblant l'écart entre le prix auquel peut vendre le producteur et le prix qu'est prêt à payer le marché. Ce type d'instrument permet aux producteurs d'hydrogène d'obtenir du financement à long terme en leur garantissant des achats à long terme et offre une certitude en matière de prix, ce qui contribue à réduire les risques associés aux investissements privés.

Liens pertinents

