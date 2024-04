RTL Luxembourg choisit Verimatrix Streamkeeper pour protéger ses compétitions automobiles de premier plan contre le piratage





Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que RTL Luxembourg, le principal média du pays, a choisi la solution Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM pour garantir la protection de son contenu de grande valeur dans le domaine du sport automobile ainsi que les revenus qui y sont associés.

En tant que principal média du pays, RTL souhaite garantir un niveau de confiance maximal à ses propriétaires de contenu, tout en maintenant également un niveau de protection élevé pour les revenus associés. Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM permet à l'opérateur de garder le contrôle sur ses précieux contenus médias et de reduire les coûts et complexités généralement associés à d'autres systèmes de DRM.

«Depuis le premier échange avec Verimatrix jusqu'à l'étape finale, très peu d'interactions ont été nécessaires», a déclaré Tom Weber, CTO de RTL Luxembourg. «Tout s'est déroulé de manière transparente et très rapide, en seulement quelques jours. Nous sommes heureux de voir une équipe aussi engagée qui s'efforce de satisfaire le client - cela est particulièrement appréciable.»

«Verimatrix a le plaisir d'annoncer que RTL Luxembourg fait désormais partie de ses nouveaux clients Streamkeeper», a déclaré Andrew Bear, head of anti-piracy business de Verimatrix. «Streamkeeper aide les medias de premier plan tels que RTL à offrir la garantie que leurs contenus les plus importants sont sécurisés et protégés contre les pertes de revenus. Notre solution de protection de contenu dotée de nombreuses fonctionnalités ainsi que nos intégrations de qualité supérieure font de Verimatrix Streamkeeper un choix évident et facile à faire au moment du processus d'évaluation.»

Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM offre les toutes dernières fonctionnalités de protection de contenu, telles que le format de packaging CMAF, la protection 4K/UHD, une disponibilité élevée, la géo-redondance, l'accès et les droits unifiés des utilisateurs, ainsi que des plates-formes de partenariat qui s'intègrent de manière transparente. Pour plus d'informations sur Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM, visitez le site www.verimatrix.com/fr/anti-piracy/suite-streamkeeper/.

A propos de RTL Luxembourg

Chez RTL Luxembourg, notre mission quotidienne est d'informer et de divertir la population luxembourgeoise depuis nos différentes plates-formes. En tant que membre du groupe RTL, notre offre s'étend sur un grand nombre de supports médias, notamment la télévision, le streaming, la radio, les plates-formes numériques et les podcasts. Nous nous efforçons de proposer des sujets pertinents et captivants sur le Luxembourg et la Grande Région. Chaque jour, notre équipe de journalistes et de créateurs de contenu se consacre à ces sujets et leur donne vie sur les écrans, à l'antenne et sur nos diverses plateformes. Visitez le site www.rtl.lu.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

30 avril 2024 à 11:50

