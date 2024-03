Mobil 1 fête son 50e anniversaire avec des coverings festifs durant toute la saison de sports mécaniques 2024





Pour célébrer le 50e anniversaire de l'huile moteur Mobil 1tm, la marque présentera cette année plus de 40 coverings et peintures emblématiques tout au long de la saison 2024 des sports mécaniques.

Ces coverings, qui seront utilisés dans les courses IMSA, WEC, Formule 1, NASCAR, NHRA, MotoGP et plus encore, font appel à des éléments de design différenciateurs, comme l'or anniversaire, signifiant à la fois les 50 ans de la marque Mobil 1 et incarnant les relations dynamiques entre Mobil 1 et ses collaborateurs. Chaque design reflète l'esprit de la marque Mobil 1 et son engagement continu à développer et à maintenir des relations pertinentes sur route et sur circuit.

Les huiles moteur Mobil 1 sont depuis longtemps le choix des écuries les plus exigeantes et les plus populaires au monde. Aujourd'hui, l'huile moteur synthétique Mobil 1 continue d'être utilisée pour sa capacité à offrir des performances et une protection exceptionnelles du moteur dans les conditions les plus extrêmes. Les techniciens automobiles, les pilotes, les propriétaires d'écuries et certains des plus grands constructeurs automobiles au monde ont confiance en la technologie de pointe des lubrifiants Mobil 1.

« Nous sommes ravis de donner vie à ces designs pour cet anniversaire historique de la marque Mobil 1 », déclare Robert Shearer, directeur des sponsorats mondiaux au nom de Mobil 1. « Ces coverings illustrent nos collaborations au service de l'innovation des lubrifiants dans le monde du sport automobile. Ensemble, nous avons conçu des designs qui rendent non seulement hommage à l'héritage de 50 ans de la marque Mobil 1, mais qui saisissent également l'essence de la vitesse, de la performance et du travail d'équipe. Nous sommes impatients que les fans se joignent à nous dans la passion de la course et assistent à l'aboutissement de nos efforts de collaboration sur les circuits de cette saison. »

Durant l'événement Mobil 1 Twelve Hours of Sebring Presented by Cadillac, des coverings dorés arriveront sur la piste pour diverses écuries et OEM, y compris Vasser Sullivan Racing (Lexus Racing), Cadillac Racing, Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports, Kellymoss with Riley (Porsche Motorsport North America), et Porsche Penske Motorsport.

Avec d'autres nouveautés tout au long de la saison, les premiers coverings et l'iconographie du 50e anniversaire seront dévoilés lors de la prochaine série de courses sur les écuries sponsorisées :

Oracle Red Bull Racing (Formule 1)

Stewart-Haas Racing (NASCAR Cup Series)

23XI Racing (NASCAR Cup Series)

Tony Stewart Racing (NHRA)

Red Bull KTM (MotoGP)

Porsche Penske Motorsport (WEC et IMSA)

TAG Heuer Porsche Formula E Team (Formule E)

Mobil 1 Porsche SuperCup

Au Pikes Peak International Hill Climb avec BBI Autosport

Pour continuer de commémorer le 50e anniversaire, les fans pourront également découvrir un court métrage mettant à l'honneur l'ancien pilote de Formule 1 et ambassadeur Oracle Red Bull Racing, David Coulthard, qui accompagnera le public à travers l'évolution, les collaborations et les accomplissements de la marque Mobil 1. La vidéo est disponible ici.

D'autres initiatives de partenariat, de course et événementielles seront annoncées tout au long de l'année alors que la marque continue de célébrer son histoire et son avenir. Pour la couverture du Mobil 1 Twelve Hours of Sebring Presented by Cadillac, ainsi que pour les coverings dorés et les peintures, suivez @mobil1racing sur Instagram et X durant toute la saison.

À propos de Mobil 1

Depuis 50 ans, les conducteurs font confiance à Mobil 1 pour entretenir leurs moteurs. Nos produits combinent technologie de pointe et innovation pour dépasser les normes les plus strictes des constructeurs automobiles et des ateliers de réglage ? afin que les consommateurs tirent le meilleur parti de leur véhicule, aussi bien sur route que sur circuit. Transformez chaque jour en une nouvelle aventure avec Mobil 1, la première marque mondiale d'huiles synthétiques pour moteur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mobil1.us et suivez @Mobil1Racing sur Instagram et X. Rejoignez-nous, pour la passion de conduire.

15 mars 2024 à 16:35

