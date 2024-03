Amélioration de la ventilation dans des écoles de la C.-B.





VICTORIA, BC, le 15 mars 2024 /CNW/ - Des travaux d'amélioration de la ventilation dans huit écoles de la Colombie-Britannique permettront aux élèves et au personnel de respirer de l'air pur grâce à un investissement de 4,2 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial.

Annoncés par les ministres Sean Fraser et Rachna Singh, ces travaux d'amélioration visent à optimiser la ventilation et la filtration de l'air dans ces écoles.

À Victoria, le financement servira à remplacer les vieilles unités de traitement de l'air et de ventilation afin d'augmenter l'entrée d'air extérieur à l'école primaire Doncaster et à l'école intermédiaire Spencer. Dans l'école intermédiaire, on ajoutera également des serpentins réchauffeurs afin de réguler la température et l'humidité, de manière à assurer un confort optimal. Les commandes du système de CVC seront remplacées par un système de commande numérique directe qui permettra de créer des zones climatiques précises dans toute l'école, lesquelles pourront être automatisées et surveillées.

En continuant à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires de tout le Canada, le gouvernement fédéral veille à ce que les Canadiens aient accès à des espaces sûrs soutenus par des infrastructures qui favorisent la résilience et leur permettent d'avoir accès aux établissements d'enseignement, aux emplois, aux services, aux installations et à l'ensemble des collectivités.

Citations

« Nous sommes fiers de soutenir ces huit projets et nous soutiendrons toujours des investissements comme celui-ci, qui permettent aux gens d'envoyer leurs enfants à l'école en sachant qu'ils sont en sécurité et à l'aise. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La mise en oeuvre d'un plus grand nombre d'améliorations dans les écoles, notamment en ce qui concerne la ventilation, cadre avec notre engagement à aider les districts scolaires à entretenir les écoles de manière à ce que les élèves puissent apprendre dans des environnements sûrs et sains. »

L'honorable Rachna Singh, ministre de l'Éducation et des Services de garde d'enfants

« Le financement de l'amélioration de la qualité de l'air intérieur est un investissement très utile pour la santé et le bien-être de tous les jeunes apprenants. Nous sommes reconnaissants de recevoir ce financement fédéral qui permettra d'optimiser la ventilation et la filtration de l'air à l'école primaire Doncaster. »

Nicole Duncan, présidente du conseil d'administration du district scolaire du Grand Victoria

« La santé et le bien-être de nos élèves et de notre personnel sont nos principales priorités. Grâce au soutien financier d'Infrastructure Canada, nous avons apporté d'importantes améliorations aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation de l'école intermédiaire Spencer. Bon nombre de ces systèmes étaient encore ceux qui avaient été installés lors de la construction de l'école en 1975. En plus d'avoir effectué ces remplacements, nous avons installé deux grosses thermopompes à air, qui constituent la principale source de chaleur du bâtiment. Ces travaux d'amélioration permettent non seulement d'offrir un environnement plus confortable, mais jouent également un rôle crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, marquant ainsi une étape importante dans notre engagement en faveur du développement durable. »

Amanda Dowhy, présidente du conseil d'administration du district scolaire de Sooke

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 376 941 $ dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement provincial investit 844 235 $.

. Le gouvernement provincial investit 844 235 $. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 149 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, pour une contribution fédérale totalisant plus de 127,15 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

