Un premier 737-400 aux couleurs de Nolinor

MIRABEL, QC, le 12 mars 2024 /CNW/ - Avec un changement significatif qui souligne son engagement à améliorer le service aérien dans le Nord, Nolinor Aviation est fier d'annoncer l'introduction de son premier appareil Boeing 737-400 orné de la livrée distinctive de Nolinor Aviation. Ce jalon incarne une avancée significative pour la flotte de Nolinor, ce Boeing 737-400 initialement ajouté sous la marque OWG pour les vols vers Cuba, est désormais de plus en plus au service des contrats Fly-In Fly-Out (FIFO) pour l'industrie minière.

Le Boeing 737-400, un témoignage de la stratégie adaptative de Nolinor, a été un ajout polyvalent à la flotte, soutenant principalement les opérations FIFO. La redéfinition de la marque aux couleurs de Nolinor Aviation symbolise un réalignement stratégique avec la mission principale de l'entreprise d'être la porte d'entrée principale vers les régions nordiques. Cet avion, premier de la flotte à subir une telle transformation, sera bientôt rejoint par un second, consolidant ainsi la présence de Nolinor dans le secteur.

Marco Prud'Homme, président de Nolinor Aviation, a déclaré : «L'introduction du 737-400 avec la livrée Nolinor est bien plus qu'une mise à jour visuelle ; c'est un signal clair de notre dévouement inébranlable à servir le Nord. Cet avion, et ceux qui suivront, sont équipés pour répondre aux demandes uniques de nos clients dans le secteur minier, leur offrant une expérience de voyage plus adaptée et résiliente. »

En plus d'une redéfinition de marque, une mise à niveau significative est prévue pour l'intérieur de ce 737-400. Dans les semaines à venir, l'avion sera équipé de nouveaux sièges plus robustes, conçus pour répondre aux besoins spécifiques des passagers voyageant vers les sites miniers. Cette amélioration est en accord avec l'engagement de Nolinor à fournir un service confortable, fiable et efficace aux travailleurs acharnés et aux communautés de l'industrie minière.

La redéfinition de marque et la modernisation de la flotte de 737-400 représentent la réponse stratégique de Nolinor Aviation aux besoins évolutifs de sa clientèle et une réaffirmation de son rôle en tant que principal fournisseur de services de transport aérien vers les régions nordiques du Canada.

À propos de Nolinor

Fondé en 1992, Nolinor Aviation est un fournisseur de premier plan de vols nolisés commerciaux spécialisés. La compagnie aérienne opère au Canada, aux États-Unis et vers diverses destinations internationales. Nolinor Aviation est reconnu pour son engagement envers la sécurité dans son équipement et ses services. En tant qu'entreprise privée, Nolinor Aviation (code ATAI N5) est entièrement détenue par la fiducie familiale Prud'homme. La compagnie a établi une forte présence dans le secteur des vols nolisés, offrant des services sur mesure pour répondre à divers besoins de transport. Pour plus d'informations sur Nolinor Aviation et ses services, veuillez visiter www.nolinor.com. Des mises à jour et des nouvelles peuvent également être trouvées en suivant @nolinor_aviation sur Instagram.

