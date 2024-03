/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - CONFÉRENCE DE PRESSE SUR LA SITUATION ALARMANTE EN HAÏTI/

Co?operators est fière de soutenir le défi d'innovation en assurance (Insurance Innovation Challenge - IIC), un programme conjoint de la Fondation de la Fédération internationale des coopératives et mutuelles d'assurance (ICMIF) et du Programme des...

Alors que des défis de taille façonnent l'environnement économique actuel, il est plus important que jamais d'attirer et de retenir les talents. L'une des façons de garantir que les employés restent heureux et engagés au sein d'une...