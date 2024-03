LES PETITES ENTREPRISES À TRAVERS LE PAYS METTENT LA BARRE HAUTE EN CE QUI CONCERNE LA GESTION DE LA PAIE





Une nouvelle enquête réalisée par l'Institut national de la paie indique que le professionnalisme en matière de paie est une priorité pour les petites entreprises canadiennes et québécoises, notamment lorsqu'elles cherchent à grandir.

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - Alors que des défis de taille façonnent l'environnement économique actuel, il est plus important que jamais d'attirer et de retenir les talents. L'une des façons de garantir que les employés restent heureux et engagés au sein d'une organisation consiste à adopter de solides pratiques de paie afin de s'assurer que ceux-ci soient rémunérés correctement et à temps. Une nouvelle enquête menée par l'Institut national de la paie démontre que les petites entreprises à travers le pays l'ont compris et en font une priorité, investissant dans le professionnalisme de la paie à mesure qu'elles se développent.

L'engagement envers l'excellence en matière de paie

S'assurer d'un certain niveau de professionnalisme en matière de paie est, en effet, essentiel à la santé et à la longévité de toutes les entreprises. La bonne tenue de la paie garantit non seulement que l'organisation reste conforme, mais aussi que les employés soient payés pour le précieux travail qu'ils accomplissent, minimisant ainsi les pertes liées au désengagement et au roulement du personnel. Les petites entreprises l'ont bien compris : presque toutes les petites entreprises du Québec (99 %) disent qu'il est important pour elles de payer leurs employés avec exactitude et à temps. C'est également vrai dans le reste du pays, puisque 99 % des petites entreprises canadiennes s'entendent sur cette affirmation, et 96 % disent avoir au moins un certain niveau de confiance lorsqu'il s'agit de respecter les exigences législatives et de conformité grâce à leurs efforts en matière de paie.

« Le dévouement dont font preuve les petites entreprises canadiennes non seulement pour respecter, mais aussi dépasser les normes de gestion de la paie est remarquable, déclare Peter Tzanetakis, président de l'Institut national de la paie. Les pratiques professionnelles en matière de paie peuvent être différentes selon les organisations, en fonction de leur taille. Pour les petites entreprises, cela peut impliquer d'utiliser des logiciels éprouvés ainsi que des outils en ligne, d'embaucher un comptable qualifié ou de sous-traiter la paie à un fournisseur de confiance - autant de solutions idéales pour les organisations qui débutent. Il est réconfortant de constater que les dirigeants de petites entreprises comprennent l'importance de l'excellence en matière de paie, mais qu'ils ont également confiance dans les pratiques qu'ils ont mises en place. »

L'importance grandissante des accréditations professionnelles

Bien que toutes les petites entreprises du Québec ou du Canada n'aient pas encore besoin d'un professionnel de la paie à l'interne, l'enquête souligne que leurs propriétaires et dirigeants reconnaissent toutefois l'importance de bénéficier d'experts de la paie accrédités professionnellement, surtout à mesure qu'elles grandissent.

Selon le sondage, les petites entreprises québécoises sont davantage susceptibles d'avoir un ou plusieurs professionnels accrédités en paie. 40 % des propriétaires et dirigeants de petites entreprises de la province rapportent ainsi que le ou les employés qui s'occupent de la paie au sein leur organisation détiennent une accréditation professionnelle, suivis par 38 % de leurs confrères en Colombie-Britannique, 32 % de leurs homologues ontariens et 32 % du côté du Canada atlantique. En réajustant la focale à l'ensemble du pays, c'est cette fois un tiers des répondants (33 %) qui indiquent disposer d'un professionnel de la paie accrédité parmi leur personnel - un chiffre qui monte à 59 % pour les entreprises de 50 à 99 salariés.

Parmi ceux qui disposent d'un professionnel désigné à l'interne, 73 % relatent qu'avoir un expert professionnellement formé et détenant un titre de professionnel de la paie du Québec, de professionnel en conformité de la paie ou encore un titre de Leader accrédité en paie leur apporte une plus grande tranquillité d'esprit.

Investir dans le futur : éducation et formation

Souvent considéré comme étant « aussi simple que d'appuyer sur un bouton », le processus de paie n'a pas toujours été bien compris. La paie est, en réalité, complexe et en constante évolution. Même si elles en sont conscientes, les petites entreprises canadiennes ne savent pas toujours vers qui se tourner pour obtenir des informations relatives à la paie, et certaines régions ont des réglementations plus complexes à respecter. C'est ainsi que seulement 57 % des propriétaires et dirigeants de petites entreprises du Québec estiment être absolument convaincus que les pratiques actuelles de leur organisation en matière de paie répondent à toutes les exigences réglementaires et de conformité, comparativement à une moyenne nationale de 64 %.

Selon les résultats de l'enquête, près de la moitié des répondants à l'échelle nationale (46 %) disent qu'ils redirigeraient leurs employés vers les sites Web du gouvernement pour obtenir des informations relatives à la paie, tandis que près d'un sur quatre (24 %) les orienteraient vers les moteurs de recherche pour s'informer ou se former. Bien que ces ressources puissent constituer de bons points de départ, elles peuvent aussi noyer ceux qui sont en quête de réponses dans une foule de contenus inexactes.

« L'Institut national de la paie peut être une bouée de sauvetage pour les petites entreprises qui tentent de s'orienter dans le paysage de la paie, ajoute M. Tzanetakis. Grâce à une multitude d'outils et de ressources pour aider les organisations et les professionnels de la paie à travers le pays à rester au courant des dernières lois et des meilleures pratiques, les petites entreprises peuvent nous considérer comme leurs partenaires en matière de paie, quel que soit leur stade de croissance. Les résultats de ce sondage montrent que les propriétaires de petites entreprises canadiennes apprécient le professionnalisme en la matière pour leur organisation. Nous sommes là pour les aider à faire évoluer leurs pratiques de paie à la mesure de leur croissance. »

Les entreprises qui cherchent à valoriser leur professionnalisme à cet égard peuvent adhérer au registre des organisations à l'avant-garde de la paie en signant la Déclaration des principes de la paie. Lors de la signature, les dirigeants auront accès à une suite d'outils et de ressources pour les aider à démontrer publiquement leur engagement.

MÉTHODOLOGIE DU SONDAGE

Ces résultats proviennent d'un sondage mené pour l'Institut national de la paie du 29 janvier au 2 février 2024 auprès d'un échantillon de 507 petites entreprises canadiennes comptant de 1 à 99 employés rémunérés. Tous les répondants sont propriétaires d'entreprise ou gestionnaires exécutifs/décideurs et sont membres du Forum Angus Reid. L'enquête a été conduite en anglais et en français.

À PROPOS DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PAIE

L'Institut national de la paie fait la promotion du service de paie au pays comme élément indispensable à la santé des entreprises canadiennes, notamment en établissant LA norme professionnelle d'excellence et en transmettant son expertise essentielle. Nous fournissons les connaissances et les ressources dont plus de 40 000 professionnels de la paie ont besoin pour développer leur potentiel, dont 1,5 million d'employeurs dépendent pour le paiement annuel de 1,06 milliard de dollars en salaires et en avantages imposables, et dont les administrations publiques dépendent pour recevoir 400 milliards de dollars en retenues obligatoires qui servent chaque année à financer des programmes essentiels. Les accréditations accordées par l'Institut, les seules de ce type pour le service de paie au pays, sont reconnues comme la référence en matière d'expertise et de professionnalisme.

12 mars 2024 à 07:00

