La maison de vente aux enchères im Kinsky: Vente de l'année avec le « Portrait de Mademoiselle Lieser » de Klimt : flux en direct et offres de flux d'informations pour la télévision et en ligne !





VIENNE, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- 30 millions ? 50 millions ? Jusqu'où monteront les enchères à la maison de vente aux enchères im Kinsky ?

Nous fournissons la transmission en direct par liaison satellite descendante et en streaming pour vos interventions en direct ou les actualités depuis Vienne ! La maison de vente aux enchères im Kinsky présentera une oeuvre phare de l'art moderne autrichien dans le cadre d'une vente spéciale exclusive le 24 avril 2024. Ce portrait de femme tardif de Gustav Klimt était jusqu'à présent perdu ; sa redécouverte est une sensation mondiale.

Afin de mieux planifier la couverture de la vente aux enchères sensationnelle et unique du « Portrait de Mademoiselle Lieser » de Klimt, nous proposons, au nom de notre partenaire de diffusion P8 Content Power, des offres de flux en direct pour la télévision et les médias en ligne, pour transmission/streaming en direct ou comme flux d'actualités pour une exploitation rapide du matériel après la vente aux enchères (à partir d'environ 18h00) pour une utilisation dans les émissions d'actualités du soir et les sites d'actualités en ligne.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de vous adresser directement à DI (FH) Philipp Tirmann ([email protected]) pour obtenir de plus amples informations (y compris les éventuels frais de traitement) et l'accord sur les droits.

Voici les offres possibles pour la retransmission en direct de la vente aux enchères, y compris les contenus supplémentaires pour la couverture multimédia à la télévision et sur les plateformes en ligne :

Mondovision : Vente aux enchères d'environ 25 oeuvres au total entre 17h00 et 18h00 CET La vente aux enchères du tableau de Klimt est attendue vers 17h30 CET 8 caméras Full HD en direct audio-clean Complément graphique pour l'état actuel de l'enchère Possibilité de commande : Liaison satellite descendante, y compris droit de retransmission en direct | Numéro de commande P8001 Liaison satellite descendante pour utilisation dans les reportages d'actualité | Numéro de commande P8002 Live-Stream | Numéro de commande P8003 Assets (disponible en allemand DE ou en anglais EN ou audioclean) : À partir de 7 jours avant la diffusion : Quatre articles rédigés sur la vente aux enchères : Das Auktionshaus im Kinsky » (La maison de vente aux enchères im Kinsky) | Numéro de commande P8101 (DE ou EN ou clean) « Die Expertise des Auktionshauses im Kinsky » (L'expertise de la maison de vente aux enchères im Kinsky) | Numéro de commande P8102 (DE ou EN ou clean) « Das Klimt-Gemälde » (Le tableau de Klimt) | Numéro de commande P8103 (DE ou EN ou clean) « Der Weg von der Einbringung bis zur Auktion » (De l'apport à la mise aux enchères) | Numéro de commande P8104 (DE ou EN ou clean) Le lendemain de la diffusion : Un article rédigé : « Die Auktion vom Klimt-Gemälde » (La vente aux enchères du tableau de Klimt) | Numéro de commande P8105 (DE ou EN ou clean)

Accord d'exclusivité possible pour certains pays.

Demandes d'offre à adresser à :

P8 Content Power GmbH

DI (FH) Philipp Tirmann

[email protected]

+43 (0)12995656-100

Autre remarque pour la rédaction : L'invitation à la presse et les informations sur les possibilités d'accréditation sur place à Vienne seront communiquées le 10 avril. Si des questions rédactionnelles se posent au préalable, veuillez contacter Catharina Solt, agence de relations publiques LOEBELL NORDBERG, à l'adresse e-mail [email protected].

12 mars 2024 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :