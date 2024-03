Fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes durant la fin de semaine du 15 au 18 mars

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que le pont de l'Île-aux-Tourtes, reliant Senneville et Vaudreuil-Dorion dans l'axe de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc), sera complètement fermé à la circulation de...

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, ont le plaisir d'annoncer 4,2 M$ pour soutenir l'exploitation et l'entretien...