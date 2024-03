Taulia : Plus de huit entreprises sur dix sont optimistes pour l'année à venir, dans un contexte difficile





Bien que nous entrions dans une nouvelle année déjà marquée par l'incertitude économique, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et les tensions géopolitiques, l'enquête mondiale de Taulia sur le moral des fournisseurs a révélé que les entreprises sont largement optimistes pour l'année à venir.

L'enquête révèle que plus de huit entreprises sur dix (85 %) dans le monde entier sont optimistes quant à l'année à venir, ce qui représente une augmentation considérable par rapport à 2022 où seulement 60 % partageaient ce sentiment. Cette année marque une décennie depuis le lancement de l'enquête sur le ressenti des fournisseurs par Taulia, un important fournisseur de solutions de gestion du fonds de roulement. Cette édition a recueilli les opinions et les perspectives de 11 300 entreprises au sein de son réseau mondial, dans plus de 130 pays.

Aux États-Unis, 87 % des répondants ont exprimé leur optimisme quant à l'année à venir. Ce chiffre est suivi de près par celui des entreprises canadiennes, dont 85 % sont positives pour 2024, le Royaume-Uni (84 %), la France (67 %) et l'Allemagne (65%).

Dans les secteurs du commerce de détail et de l'électronique, 86 % des entreprises sont optimistes à l'horizon 2024. Ce secteur est suivi de près par l'industrie manufacturière (85 %), l'industrie chimique (84 %) et les transports (81 %).

Toutefois, les résultats indiquent également que les entreprises sont en train de trouver un équilibre délicat entre l'atténuation de l'impact de l'inflation et la poursuite active de la croissance. En regardant vers l'année à venir, l'inflation est citée comme le principal domaine de préoccupation pour les entreprises (50 %), suivi de près par la croissance (48 %). D'autres problèmes préoccupants incluent :

- Les taux d'intérêt - 32 %

- Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement - 22 %

- Les problèmes géopolitiques - 20 %

Bob Glotfelty, le directeur de la croissance de Taulia a commenté :« Alors que nous nous préparons pour une autre année d'incertitude économique et de taux d'intérêt élevés, il est encourageant de voir une telle confiance parmi les entreprises mondiales alors qu'elles se préparent pour les mois à venir.

« À l'heure où les entreprises doivent faire face aux pressions inflationnistes tout en stimulant leur croissance, l'accès à des solutions de fonds de roulement est plus important que jamais. En leur fournissant les liquidités dont elles ont tant besoin, ces solutions leur permettent également de mener à bien leurs activités en allégeant les pressions qui pèsent sur les acteurs de leur chaîne d'approvisionnement. »

L'enquête annuelle de Taulia sur le ressenti des fournisseurs a reçu 11 900 réponses de fournisseurs du monde entier, allant des PME aux grandes entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 5 milliards de dollars américains. La première enquête a été réalisée en 2014.

Taulia est un fournisseur fintech de solutions de gestion des fonds de roulement basé à San Francisco, en Californie. Taulia aide les entreprises à accéder à la valeur représentée par leurs dettes, leurs créances et leurs stocks. La plateforme et le réseau de Taulia, qui comptent plus de 3 millions d'entreprises, permettent aux clients de mettre en oeuvre leurs stratégies de fonds de roulement, de soutenir leurs fournisseurs grâce à des paiements anticipés et de contribuer à la construction de chaînes d'approvisionnement durables. Taulia traite plus de 500 milliards USD chaque année et jouit de la confiance des plus grandes entreprises mondiales, notamment Airbus, AstraZeneca et Nissan. En mars 2022, Taulia a rejoint SAP. Pour plus d'informations, visiter le site internet : www.taulia.com.

