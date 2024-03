La directrice de la haute couture de Chanel Christelle Kocher s'associe à Jelenew pour redéfinir la mode sportive





PARIS, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- Christelle Kocher s'associe à Jelenew pour présenter une nouvelle collection de produits, marquant ainsi le début d'une nouvelle aventure. En tant que créatrice de sa propre marque et Directrice Artistique chez CHANEL, MAISON LEMARIÉ, Kocher explore de nouveaux horizons avec cette nouvelle collaboration.

Christelle Kocher et Jelenew partagent un héritage de haute couture et une passion commune pour les sports de performance. Kocher apporte l'engagement de Chanel envers l'artisanat dans leur collaboration avec Jelenew, combinant son expertise en haute couture sportive pour créer une collection innovante. Cette série s'inspire de l'autobiographie de l'aviatrice féminine Beryl Markham, « West with the Night ». Comme le cyclisme, le vol est une expérience qui mélange la grandeur de la nature avec l'excitation de la vitesse. Le vélo a inspiré les frères Wright à inventer l'avion, et maintenant, le cyclisme nous donne le courage d'explorer le monde à travers la vitesse et la solitude. Jelenew croit que ce courage d'explorer est le pivot pour que les gens trouvent l'équilibre avec leur environnement externe et leurs relations.

À travers le récit de Beryl Markham, nous sommes transportés dans une expérience défiant la gravité, traversant le temps et l'espace. Son périple en solitaire à travers la nature sauvage africaine a dépassé les normes sociales de son époque sur le rôle attendu des femmes. Cette expérience nous invite à dialoguer avec toutes les femmes qui osent explorer leur propre potentiel et les possibilités offertes par la vie.

La collaboration entre Kocher et Jelenew explore une gamme de produits inspirés par l'aviation et les accessoires sportswear. Elle puise ses nuances de marron profond, de vert et d'orange dans le paysage africain, tout en jouant sur les contrastes classiques de noir, blanc et gris pour créer une fusion audacieuse de matières et de silhouettes. Cette initiative ne se contente pas d'adapter le récit du livre, mais elle ouvre également de nouvelles perspectives pour Jelenew en intégrant la technologie structurelle et l'artisanat exigeant dans le domaine des vêtements sportswear.

Jelenew invite des directeurs créatifs talentueux des grandes marques de luxe à collaborer pour mettre en avant le cyclisme à travers des idées de design uniques. La maîtrise de Kocher en design couture fusionne habilement diverses techniques et éléments, comme en témoignent les casques de plumes blancs élégants conçus pour Kanye West, ou encore ses maillots au style Klimt pour l'AC Milan, qui apportent une touche distinctive aux marques de luxe féminines... Jelenew est convaincue que son talent et ses idées sont essentiels pour créer une collection innovante inspirée par la course cycliste. Tel Thelma et Louise dans le film éponyme, ce partenariat marque le commencement d'un voyage et d'un nouveau chapitre pour la haute couture cycliste et les vêtements de sport.

À propos de Jelenew

Jelenew est une marque de vêtements de sport féminins qui repense la fonctionnalité et l'esthétique. Fondée par Marion Clignet, ancienne championne du monde avec 30 ans d'expérience dans la course de haut niveau, la marque bénéficie du savoir-faire en haute couture de la célèbre créatrice de grandes marques de luxe, Christelle Kocher. Jelenew propose des vêtements de sport qui conjuguent confort et protection, ainsi qu'une collection lifestyle étendue inspirée par les sports de vitesse, adaptée aux diverses exigences des femmes actives. En utilisant la technologie exclusive de Jelenew, la CurveTectm, Marion Clignet a établi le « Sprinters Jersey Lab », contribuant ainsi à l'innovation de l'industrie grâce à son engagement envers le sport et son expertise pratique.

Pour résoudre le problème courant selon lequel les vêtements de cyclisme sont principalement conçus pour les hommes, sans tenir compte des formes uniques du corps féminin, Jelenew s'inspire de l'essence de la haute couture française. Les techniques de drapage sophistiquées en trois dimensions assurent un ajustement précis et un soutien adéquat pour les groupes musculaires essentiels, surtout pendant l'effort dynamique du pédalage. Cette approche minutieuse améliore non seulement l'expérience du cyclisme en renforçant le soutien pour les muscles du tronc, du dos, des épaules, des hanches et des cuisses, mais elle maximise également la mobilité et élimine l'inconfort, s'adaptant parfaitement à une variété d'activités sportives. Jelenew va au-delà de la simple fonctionnalité en accordant une attention particulière aux préférences esthétiques et détaillées des femmes. En adaptant les produits aux courbes nuancées et aux besoins physiologiques et de mode de vie spécifiques des femmes, Jelenew propose une collection qui est non seulement confortable et protectrice, mais aussi variée sur le plan stylistique, répondant au désir des femmes contemporaines pour des vêtements de sport qui leur conviennent vraiment et les mettent en valeur.

Jelenew collabore également avec des organisations à but non lucratif, telles que Amfar, l'Organisation mondiale des femmes à Salt Lake City, Dream Big! à Boston, et la course cycliste caritative « La Marion Clignet » en France. Jelenew s'engage à inspirer les femmes du monde entier, quelles que soient leur nationalité, leur couleur de peau ou leur âge, à profiter des bienfaits physiques et mentaux du sport et d'un mode de vie actif. Jelenew soutient le parcours personnel de chaque femme tout en plaidant également pour une plus grande égalité sociale.

À propos de Christelle Kocher & SON RÔLE CHEZ CHANEL

Christelle Kocher a gravi les échelons de la mode haut de gamme grâce à son talent artistique exceptionnel et sa compréhension approfondie de l'industrie du luxe. Elle a affiné ses compétences au sein de quelques-unes des maisons de mode les plus prestigieuses, dont Bottega Veneta et Dries Van Noten, où elle s'est plongée dans l'innovation en matière de design et l'artisanat. En 2010, elle a rejoint Chanel en tant que directrice artistique de la Maison Lemarie, consolidant ainsi son expertise et son influence dans le domaine de la mode.

Chez Chanel, Christelle Kocher élabore un récit innovant à travers son rôle, façonnant l'avenir de la haute couture avec un équilibre entre respect de la tradition et connexion avec la culture contemporaine. Son influence va au-delà de l'esthétique pour englober des opérations stratégiques qui renforcent la position éminente de Chanel dans le domaine de la haute couture. Elle croit fermement au pouvoir du sport et de la mode en tant que moteur de changement positif, exprimant son style de couture distinctif qui mêle sa passion pour le sport à sa collection de podium. En 2022, sa marque KOCHÉ s'est associée à l'AC Milan et PUMA pour créer une collection qui combine des maillots AC Milan PUMA recyclés et des tissus et imprimés recyclés de KOCHÉ, pour redessiner, découper, coudre et embellir les vêtements, en créant ainsi des pièces de luxe avec la touche « athleisure » parfaite de l'AC Milan par PUMA. Il s'agit d'une collection révolutionnaire qui célèbre le sport, l'héritage et le savoir-faire de la couture.

