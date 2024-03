Un jalon mondial dans l'innovation en matière de traitement du cancer du pancréas





Suppression du cancer du pancréas et augmentation des taux de survie des animaux sur lesquels on a transplanté des cellules cancéreuses de pancréas humain lorsqu'ils sont traités avec l'agent biologique BGX, un traitement ciblé exclusif mis au point à l'interne par BioGate.

TAIPEI, le 7 mars 2024 /CNW/ - BioGate Precision Medicine Corp., membre du Powerchip Group, a tenu une conférence de presse aujourd'hui pour dévoiler une percée novatrice dans le développement de médicaments contre le cancer du pancréas. Le Dr Frank Huang, président et chef de la direction de BioGate, a révélé que la société a créé un produit biologique thérapeutique ciblé, BGX, grâce à des travaux de recherche et développement (R-D) internes. Pour ce faire, la société on a mis au point une technologie multiplateforme combinant la biochimie, l'immunologie et la biologie moléculaire. Des études sur des animaux auxquels on a transplanté des cellules cancéreuses de pancréas humain confirment l'efficacité du BGX dans l'inhibition de la croissance tumorale, l'antiproliferation des métastases, et l'augmentation des taux de survie. Cette réalisation représente un jalon mondial majeur dans le traitement du cancer du pancréas. BioGate a également annoncé son intention de demander des essais cliniques de phase I de la Taiwan's Food and Drug Administration (TFDA) et d'obtenir l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, offrant de l'espoir et des soins améliorés aux patients atteints de cancer du pancréas dans la région de Taïwan ainsi que dans le monde entier.

Chaque année, le cancer du pancréas touche 500 000 personnes dans le monde, dont plus de 3 000 à Taïwan. Il est difficile de poser un diagnostic précoce en raison de ses symptômes initiaux peu apparents, de sorte que la plupart des patients sont diagnostiqués à des stades avancés. Selon les dernières statistiques des National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis, le taux de survie à cinq ans du cancer du pancréas avec métastases à distance n'est que de 3,2 %, ce qui en fait le cancer le plus mortel. Les traitements actuels comprennent principalement des combinaisons de chimiothérapie, au paclitaxel et à la gemcitabine notamment. Toutefois, ces traitements ont des effets secondaires importants, notamment une toxicité hématologique élevée, l'anémie, la leucémie, la réduction des plaquettes, la nausée, la neuropathie périphérique et l'anorexie. Malheureusement, la plupart des patients vivent une période de survie de seulement 6 à 8 mois après le diagnostic, ce qui met en évidence les résultats de traitement sous-optimaux. En revanche, l'agent biologique thérapeutique ciblé BGX de BioGate peut bloquer la transmission du signal intracellulaire pour inhiber la prolifération cellulaire et la propagation au stade II à IV du cancer du pancréas. Dans des études sur des animaux auxquels on a transplanté des cellules cancéreuses humaines, le BGX a réussi à inhiber la croissance et la propagation des cellules cancéreuses du pancréas et a entraîné des taux de survie prolongés. Contrairement à la chimiothérapie, le BGX est non invasif et sa toxicité est très faible, ce qui offre l'espoir d'améliorer la qualité de vie et d'augmenter l'espérance de vie des patients atteints d'un cancer du pancréas dans le monde entier.

Le Dr Huang a souligné que l'agent biologique révolutionnaire BGX de BioGate fera non seulement progresser la recherche sur le cancer du pancréas, mais qu'il est également prometteur pour le traitement d'autres types de cancers comme les cancers du poumon, colorectal, oesophagien, de la vésicule biliaire, de l'estomac, du sein et de la prostate. BioGate poursuivra la recherche et le développement de nouveaux médicaments pour traiter les cancers et les maladies malignes causés par des cancers tels que la cachexie, ce qui augmentera le potentiel futur de la société. Le Dr Huang a souligné l'engagement de BioGate à l'égard des percées visionnaires et de l'innovation interne. De plus, BioGate cherche activement à établir des partenariats stratégiques avec l'industrie, le milieu universitaire et les secteurs de la recherche, en collaborant avec des sociétés pharmaceutiques internationales pour développer conjointement de nouveaux médicaments et mener des essais cliniques. Ces efforts visent à explorer les marchés internationaux et à améliorer les capacités opérationnelles et la valeur d'entreprise de BioGate.

