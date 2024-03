Déclaration du premier ministre concernant l'adhésion de la Suède à l'OTAN





OTTAWA, ON, le 7 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'adhésion de la Suède à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) :

« Le Canada et la Suède sont des amis, des partenaires et, dorénavant, des Alliés au sein de l'OTAN. Aujourd'hui, nous saluons l'adhésion de la Suède à l'Alliance, où elle se joint à 31 autres Alliés qui se sont engagés à unir leurs efforts à l'appui de la paix, de la sécurité et de leur défense collective. Le Canada a été le premier pays à ratifier l'adhésion de la Suède. Cela témoigne des liens étroits qui unissent nos populations, de nos valeurs communes et de notre volonté de renforcer la sécurité transatlantique.

« L'invasion brutale et à grande échelle que mène la Russie contre l'Ukraine a ébranlé le monde. La Russie continue d'enfreindre les droits de la personne, d'attaquer les principes de la démocratie et de saper l'ordre international fondé sur des règles. Ainsi, la collaboration entre les Alliés en vue de défendre nos valeurs communes est plus importante que jamais, et la détermination de l'OTAN est plus ferme que jamais.

« Le Canada était parmi les membres fondateurs de l'OTAN en 1949 et, depuis ce temps, notre appartenance à l'Alliance est une pierre angulaire de nos politiques de sécurité et de défense. En ce jour où nous accueillons la Suède au sein de l'Alliance, nous savons qu'ensemble, nous saurons surmonter les plus grands défis de notre époque. »

