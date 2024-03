L'Association des banquiers canadiens publie une trousse pour nouveaux arrivants





TORONTO, le 7 mars 2024 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la prévention de la fraude en mars, l'Association des banquiers canadiens (ABC) annonce la publication d'une nouvelle trousse de cybersécurité conçue spécifiquement pour les nouveaux arrivants au Canada. Cette trousse s'ajoute à la batterie des outils de prévention de la fraude et des arnaques qui s'adresse aux particuliers, aux aînés et aux PME.

Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'ABC, souligne l'importance de la trousse : « À l'ère d'une montée inédite des cybermenaces, il est crucial que l'ensemble de la population au Canada, dont les nouveaux arrivants qui ne seraient pas complètement sensibilisés aux lois en vigueur ni aux escroqueries courantes, soit au fait des ressources susceptibles de protéger les informations personnelles et financières de chacun. »

Conçue en collaboration avec la campagne fédérale Pensez cybersécurité, la trousse de cybersécurité pour nouveaux arrivants au Canada aide les personnes qui découvrent leur nouvel environnement à identifier et à éviter les arnaques, dont :

L'hameçonnage et les courriels ou messages texte frauduleux.

L'arnaque du code de passe à usage unique.

Les arnaques téléphoniques, y compris les appels frauduleux de criminels qui se font passer pour des représentants du gouvernement ou d'institutions financières.

Les escroqueries de la saison des impôts et la différence avec les vraies communications de l'Agence du revenu du Canada .

. Les rançongiciels et les mesures préventives à prendre pour s'en protéger.

Les applications et les sites Web frauduleux conçus pour voler les données personnelles et financières.

Toutes les trousses de prévention de la fraude sont accessibles, en français et en anglais, sur le site Web de l'ABC :

Nouveaux arrivants : cba.ca/newcomer-cyber-toolkit?l=fr

Particuliers : cba.ca/cyber-security-toolkit?l=fr

Aînés : cba.ca/fraud-prevention-toolkit-older-adults?l=fr

Petites entreprises : cba.ca/small-business-cyber-security-toolkit?l=fr

L'ABC et ses banques membres collaborent étroitement avec les organismes de réglementation, les forces de l'ordre et tous les niveaux de gouvernement en vue de toujours partager les informations et les meilleures pratiques servant à traiter les problèmes croissants de la fraude financière et du cybercrime. Les clients qui remarquent des activités non autorisées sur leurs comptes doivent en aviser leur institution financière, le service de police local, ainsi que le Centre antifraude du Canada.

Mois de la prévention de la fraude

Le Mois de la prévention de la fraude est une campagne annuelle menée par le Centre antifraude du Canada, la Gendarmerie royale du Canada et le Bureau de la concurrence. L'objectif de la campagne est d'aider les particuliers et les entreprises à reconnaître, à contrer et à signaler la fraude. Par son thème 20 ans de lutte contre la fraude : d'hier à aujourd'hui, la campagne de 2024 aide les Canadiennes et les Canadiens à reconnaître l'évolution de la fraude au cours des années, de l'ère du télémarketing et du courrier, à celui des médias sociaux et de l'intelligence artificielle.

Pensez cybersécurité

Pensez cybersécurité est une campagne nationale conçue pour sensibiliser le public aux enjeux de la cybersécurité et lui indiquer des façons simples de se protéger en ligne. Cette campagne est menée au nom du gouvernement du Canada par le Centre de la sécurité des télécommunications qui profite de l'expertise de son Centre canadien pour la cybersécurité.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

Suivez @banquiersCDN sur Twitter

Rejoignez l'ABC sur LinkedIn

SOURCE Association des banquiers canadiens

7 mars 2024 à 09:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :