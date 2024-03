MONTDOREX ANNONCE QUE SON RÉSUMÉ DE PRÉSENTATION AU CONGRÈS ANNUEL 2024 DE L'AACR A ÉTÉ ACCEPTÉ





Montdorex Inc. ("Montdorex" ou « la Société »), une société privée de médecine de précision, annonce aujourd'hui que Terry Chow, Ph.D., fondateur et chef de la direction, présentera des éléments d'intérêt sur la pertinence de l'inhibition de l'enzyme endo-exonucléase (EE) lors d'une présentation d'affiche au congrès annuel de l'American Association for Cancer Research (AACR), qui se tiendra à San Diego (Californie) du 5 au 10 avril 2024.

L'enzyme endo-exonucléase joue un rôle clé dans les mécanismes de réparation des dommages à l'ADN, mais est également surexprimée dans les tumeurs cancéreuses. Lors d'une étude de preuve-de-concept, Montdorex a montré que les tumeurs dans lesquelles l'expression de l'EE était accrue répondaient le mieux à l'action de la pentamidine, un inhibiteur de l'endo-exonucléase. La Société a également identifié des analogues de mono- et di-amidine de la pentamidine dont l'efficacité s'est avérée supérieure à celle du médicament initial lors d'études in vitro et in vivo.

« Notre composé principal, le MTDX203, a montré une activité anti-cancéreuse plus grande que la pentamidine lors d'études animales précliniques, ainsi qu'un niveau d'innocuité plus élevé », a déclaré Terry Chow de Montdorex. « Je suis impatient de présenter nos résultats détaillés à la communauté scientifique et financière qui sera présente au congrès annuel 2024 de l'AACR ».

Les détails relatifs à la présentation d'affiche lors du congrès de l'AACR sont les suivants :

Présentation d'affiche no 5604 : La modulation de la réparation de l'ADN par l'inhibition de l'endo-exonucléase : un nouveau paradigme thérapeutique en oncologie [lien vers le résumé publié en anglais]

Type de session : Biologie moléculaire / cellulaire et génétique Titre de la session : ADN : dommages et réparation 2 Date et heure : Mardi 9 avril 2024 de 13 h 30 à 17 h (HP) Lieu : Section d'affiches no 14, tableau no 2

À propos de Montdorex

Basée à Montréal (Canada), Montdorex Inc. est une compagnie privée de médecine de précision qui cible l'enzyme endo-exonucléase (EE) impliquée dans la croissance de tumeurs cancéreuses et dans des processus inflammatoires. La Société développe des mono-amidines et di-amidines exclusifs pour inhiber l'EE afin de moduler la réparation d'ADN en oncologie, ainsi que des analogues de di-amidine non cytotoxiques en vue d'applications anti-inflammatoires, telles que des conditions gastro-intestinales et des maladies hépatiques. Pour davantage de renseignements, visitez montdorex.com.

7 mars 2024 à 08:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :