Le volume de liquidité on-chain d'Arf dépasse le milliard de dollars





La liquidité on-chain soutenue par la tokenisation d'actifs réels aide les institutions financières mondiales à accélérer les paiements transfrontaliers

ZUG, Suisse, 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- Arf, une plate-forme mondiale de services de transaction à l'intersection du Web3 et de la finance traditionnelle, a annoncé qu'elle a dépassé le milliard de dollars en volume de liquidité pour soutenir les paiements mondiaux. Cette étape souligne le leadership de l'Arf dans sa catégorie avec son mélange unique de solutions alimentées par la blockchain pour les institutions financières mondiales.

« Arf a été créée dans le but de transcender les limites des cadres financiers existants grâce à l'application de technologies innovantes. Notre vision met l'accent sur le rôle de catalyseur de l'innovation et du développement réglementaire en s'attaquant aux problèmes concrets, dans le but ultime de jeter les bases d'un système financier universellement plus accessible et utilisé par des milliards de personnes au cours de la prochaine décennie » a déclaré Ali Erhat Nalbant, co-fondateur et PDG d'Arf.

Relever les défis des paiements mondiaux grâce à des solutions révolutionnaires

Pour garantir une liquidité suffisante pour les transactions mondiales, les institutions financières s'appuient sur leurs fonds propres ou sur les crédits accordés par les prêteurs. Cependant, ces pratiques limitent leurs structures de capital et présentent des coûts d'opportunité en cas d'augmentation des volumes de transactions. De même, les prêteurs tels que les banques rencontrent des difficultés pour financer les institutions financières en raison d'un manque de transparence opérationnelle et d'une gestion des risques rigoureuse.

Pour faire face à ces défis dans le secteur des paiements internationaux, Arf a lancé la première solution de fonds de roulement basée sur les actifs pondérés en fonction des risques pour les transactions internationales. Arf Liquidity apporte une vitesse d'internet aux paiements internationaux et comble un déficit de liquidité de 4000 milliards de dollars grâce à la technologie blockchain. Soutenu par Stellar, Arf est à l'avant-garde de l'amélioration de l'accès au système financier mondial, prouvant la valeur pratique de la blockchain pour surmonter les défis financiers du monde réel.

« En tant que soutien indéfectible du parcours innovant d'Arf, nous sommes ravis d'assister à son remarquable succès, à savoir l'atteinte d'un milliard de dollars de volume de liquidité on-chain sur Stellar », a déclaré Phil Meng, responsable de la trésorerie et des marchés de capitaux à la Stellar Development Foundation. « Cette étape est la preuve de l'utilité d'Arf, qui utilise un actif Stellar et des rails pour les règlements transfrontaliers afin de résoudre un problème réel pour les sociétés de paiement et de faire progresser les paiements mondiaux. Son succès témoigne de la puissance de la technologie blockchain dans la création d'un accès équitable aux services financiers, et nous sommes fiers de faire partie de ce voyage transformateur. Nous sommes impatients de découvrir les prochaines phases, en particulier avec la récente activation des contrats intelligents sur Stellar. »

L'innovation au-delà du financement : le protocole de transparence d'Arf

L'engagement d'Arf en faveur de l'innovation s'étend à son protocole de transparence on-chain, qui témoigne de sa capacité à tirer parti de la caractéristique principale de la blockchain : la transparence. Grâce à ce protocole, toutes les activités financières, y compris la fourniture de liquidités, les remboursements et les paiements en souffrance, sont représentées avec précision sur la chaîne de blocs (onchain). Il élimine le besoin d'intermédiaires, offrant une atténuation des risques aux fournisseurs de liquidités et leur permettant de procéder à des allocations stratégiques de fonds en connaissance de cause. Pour les institutions financières, cela signifie l'accès à des transactions traçables et à des solutions de liquidité évolutives.

Élargir ses horizons dans les services de transaction mondiaux

Arf élargit ses horizons dans le domaine des services de transaction mondiaux, avec pour objectif d'atteindre 100 milliards de dollars en transactions d'ici 2025. Cette initiative stratégique vise à éliminer les obstacles traditionnels qui ont limité l'accès aux liquidités dans le secteur des paiements mondiaux, en s'appuyant sur le protocole de transparence et la liquidité évolutive d'Arf. Elle garantit un secteur financier plus inclusif et plus efficace.

À propos d'Arf

Arf est une plate-forme mondiale de services de transaction qui fournit des liquidités évolutives aux institutions financières. L'approche innovante d'Arf a valu à PAY360 le titre de « Meilleure initiative de prêt » et une place parmi les « 30 sociétés de paiements transfrontaliers les plus prometteuses » décernée par FXC Intelligence.. Basée en Suisse, Arf est membre de l'Association pour la normalisation des services financiers VQF. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site arf.one .

