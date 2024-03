Les gouvernements du Canada et de l'Alberta investissent plus de 112 millions de dollars pour brancher plus de 22 500 foyers albertains à Internet haute vitesse





Des communautés rurales bénéficieront d'une connectivité accrue à Internet haute vitesse

NATION SIKSIKA, AB, le 5 mars 2024 /CNW/ - Tous les Canadiens, peu importe leur lieu de résidence, ont besoin d'une connexion fiable et abordable à Internet haute vitesse. Aussi les gouvernements du Canada et de l'Alberta ont-ils décidé d'agir pour assurer un accès à Internet haute vitesse et à la connectivité mobile dans les communautés moins bien desservies de l'Alberta.

La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, et le ministre des Technologies et de l'Innovation de l'Alberta, l'honorable Nate Glubish, ont annoncé aujourd'hui un investissement fédéral-provincial conjoint de plus de 112 millions de dollars pour que plus de 22 500 foyers de 166 communautés rurales et éloignées de l'Alberta puissent avoir accès à Internet haute vitesse. Le projet vise notamment plus de 3 400 foyers autochtones.

Ce financement s'inscrit dans le cadre d'une entente qui existe déjà entre les gouvernements de l'Alberta et du Canada. En effet, le 9 mars 2022, les deux ordres de gouvernement ont annoncé, dans le cadre d'un partenariat sans précédent en ce qui a trait à la large bande, qu'il investiraient jusqu'à 780 millions de dollars pour brancher à Internet haute vitesse la population albertaine vivant dans des communautés rurales, éloignées et autochtones. Les gouvernements du Canada et de l'Alberta continueront, au cours des prochains mois, d'annoncer les projets retenus au titre de cette entente.

L'investissement annoncé aujourd'hui fait fond sur les progrès réalisés par le gouvernement du Canada pour s'assurer que 98 % des Canadiens auront accès à Internet haute vitesse d'ici 2026, et que l'ensemble des Canadiens y auront accès d'ici 2030. Avec cette annonce, le gouvernement de l'Alberta se rapproche aussi de l'objectif qu'il s'est fixé de donner à toutes les communautés albertaines un accès fiable à Internet haute vitesse d'ici la fin de l'exercice 2026-2027.

Citations

« Nous savons tous que l'accès à Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. C'est pourquoi votre gouvernement a pris l'engagement sans précédent de brancher 98 % de la population canadienne à Internet haute vitesse d'ici 2026. L'annonce d'aujourd'hui dans la Nation Siksika est un jalon important pour la connectivité Internet dans les communautés rurales de l'Alberta. Cet investissement permettra d'offrir une connexion fiable à Internet haute vitesse à plus de 22 500 foyers moins bien desservis dans 166 communautés rurales et éloignées. »

- La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings

« L'amélioration de l'accès à Internet haute vitesse uniformisera les règles du jeu. Je suis convaincu que nous sommes en bonne voie d'atteindre notre objectif qui est de brancher tous les foyers albertains à Internet haute vitesse d'ici 2027. »

- Le ministre des Technologies et de l'Innovation de l'Alberta, l'honorable Nate Glubish

« Les services Internet fiables sont beaucoup plus qu'une commodité. Il s'agit d'une nécessité dans le monde moderne pour accéder aux services essentiels et aux programmes éducatifs, ainsi que pour entretenir des liens avec nos proches. La Nation Siksika et ses partenaires gouvernementaux ne se contentent pas de combler le fossé numérique : nous traçons la voie d'un avenir plus sain et mieux branché pour tous. »

- Le chef de la Nation Siksika, Ouray Crowfoot

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014. La Stratégie en matière de large bande de l' Alberta (anglais) a comme objectif de brancher la totalité des foyers à Internet haute vitesse d'ici la fin de l'exercice 2026-2027.

(anglais) a comme objectif de brancher la totalité des foyers à Internet haute vitesse d'ici la fin de l'exercice 2026-2027. Le 9 mars 2022, les gouvernements du Canada et de l' Alberta ont annoncé une entente de partenariat en lien avec la large bande. Dans le cadre de cette entente, environ 200?000 foyers de l' Alberta seront branchés à la large bande grâce à un investissement pouvant atteindre 780 millions de dollars. Les deux ordres de gouvernement assureront le financement à parts égales.

et de l' ont annoncé une entente de partenariat en lien avec la large bande. Dans le cadre de cette entente, environ 200?000 foyers de l' seront branchés à la large bande grâce à un investissement pouvant atteindre 780 millions de dollars. Les deux ordres de gouvernement assureront le financement à parts égales. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 488 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité en Alberta .

