C'est l'heure d'une séance à la plage : Vacances Sunwing devient commanditaire de la 12e saison de Big Brother Canada, en partenariat avec l'Office du tourisme de Cuba





Le voyagiste compte sur la personnalité unique de sa marque pour offrir une expérience immersive comprenant une salle conçue sur mesure, un défi du veto et un voyage tout compris à Cuba pour le grand gagnant

MONTRÉAL, le 5 mars 2024 /CNW/ - Vacances Sunwing, en partenariat avec l'Office du tourisme de Cuba, est heureux et fier d'annoncer qu'il sera commanditaire de Big Brother Canada pour la 12e saison de l'émission en tant que partenaire de voyage exclusif. Reconnu pour son format unique et son divertissement inégalé, Big Brother Canada est l'une des émissions les plus populaires au Canada, comme en témoignent les plus de 9 millions de téléspectateurs à travers le pays qui ont écouté la série la saison dernière. Sunwing et Cuba sont heureux de contribuer à offrir une expérience inoubliable aux participants qui s'affronteront cette saison.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de notre partenaire de longue date, l'Office du tourisme de Cuba, et de voir Vacances Sunwing devenir un commanditaire de la 12e saison de Big Brother Canada », déclare Samantha Taylor, chef de la direction marketing et numérique du Groupe de Vacances Sunwing. « Étant donné qu'il s'agit de l'une des émissions de téléréalité les plus populaires, nous sommes excités d'associer notre marque à cette série canadienne originale qui divertit les gens. Cela nous permet de présenter Sunwing à un plus large public qui partage notre passion pour les souvenirs inoubliables. Fidèles à l'identité de notre marque qui est centrée sur l'acceptation des différents types de vacanciers, nous avons hâte d'être à l'écoute chaque semaine pour voir comment les participants découvrent leur propre personnalité et comment ils profitent de chaque moment grâce à Sunwing. »

En tant que fiers commanditaires de Big Brother Canada, Vacances Sunwing et l'Office du tourisme de Cuba feront seront présents dans plusieurs aspects de l'émission, notamment le grand prix qui consiste en une escapade de rêve tout compris pour deux personnes avec Sunwing à Cuba, d'une valeur de plus de 10 000 $ CA. De plus, la maison de la 12e saison comprendra une pièce personnalisée inspirée de Sunwing et de Cuba où les participants pourront se détendre et élaborer des stratégies tout en ayant l'impression d'être dans le Sud. Les joueurs s'affronteront également dans le cadre d'une épreuve du veto qui ne manquera pas de faire monter la température et qui se déroulera dans un environnement rappelant les tropiques.

Tout au long de la saison, Sunwing et Cuba seront mis en valeur par le biais de diverses composantes numériques, notamment le pré-roll, les microvidéos ainsi que les publicités qui seront diffusées pendant l'émission et sur BigBrotherCanada.ca, l'application Global TV App et la télévision connectée. La marque apparaîtra également sur des panneaux d'affichage dans certains épisodes, y compris la finale.

Le premier épisode de la 12e saison de Big Brother Canada sera diffusé le mardi 5 mars 2024 à 19 h (HE/HP) exclusivement sur Global et STACKTV. L'émission sera diffusée trois soirs par semaine avec de nouveaux épisodes le dimanche à 21 h (HE/HP), les mardis à 19 h (HE/HP) et les mercredis à 21 h 30 (HE/HP) (sauf la première diffusion qui aura lieu à 22 h (HE/HP)).

Les Canadiens peuvent également trouver de l'inspiration de voyage avec Vacances Sunwing et l'Office du tourisme de Cuba en nous suivant sur les médias sociaux comme Instagram, Facebook et TikTok en utilisant le mot-clic #BBCAN12 et les mentions @BigBrotherCA et @SunwingVacations.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca.

