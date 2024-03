Tigre Géant rugit pour vous à Boisbriand, au Québec!





OTTAWA, ON, le 5 mars 2024 /CNW/ - Giant Tiger Stores Limited a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle d'un nouveau magasin à Boisbriand, au Québec, qui aura lieu le samedi 16 mars. En qualité de détaillant de rabais de choix au Canada, Tigre Géant est déterminé à répondre aux besoins des communautés qu'il sert en entretenant une culture axée sur l'abordabilité et en présentant continuellement à sa clientèle des bas prix qui lui permettent de magasiner en toute confiance en magasin et en ligne au TigreGeant.com.

Situé au 2529, avenue des Grandes-Tourelles, le nouveau magasin Tigre Géant occupera une superficie totale de 19 900 pieds carrés et remplacera le magasin de Sainte-Thérèse. À l'occasion de l'ouverture officielle, des cartes-cadeaux seront remises aux 100 premiers clients, de délicieux produits Tigre Géant seront distribués, des activités de sculpture de ballons et de maquillage ainsi qu'une visite de Friendly, le tigre géant, auront lieu, de même que d'autres surprises.

« Nous sommes ravis d'ouvrir nos portes et d'accueillir la communauté de Boisbriand ainsi que nos fidèles clients et clientes de Sainte-Thérèse dans notre tout nouveau magasin », a déclaré le propriétaire du magasin, Fabien Zana. « Tigre Géant est connu pour son engagement à faire économiser les Canadiennes et les Canadiens davantage chaque jour, et nous continuerons d'offrir à la communauté des vêtements pour la famille, des articles pour les besoins ménagers du quotidien et des produits d'épicerie à bas prix. »

QUOI : Ouverture officielle du magasin Tigre Géant à Boisbriand, au Québec OÙ : 2529, avenue des Grandes-Tourelles QUAND : Le samedi 16 mars

? 7 h 30 : discours et coupe du ruban

? 8 h : le magasin ouvre officiellement ses portes!

À propos du nouveau magasin Tigre Géant à Boisbriand :

19 900 pieds carrés

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h; le samedi, de 8 h à 17 h; et le dimanche, de 9 h à 17 h

Giant Tiger Stores Limited, en tant que détaillant fier d'oeuvrer au sein des diverses communautés qui l'accueillent, ainsi que Fabien Zana, le propriétaire du magasin, remettront au nom de Tigre Géant un don au Centre Regain de vie, un organisme de bienfaisance enregistré qui oeuvre à offrir à la communauté une aide alimentaire, de l'écoute et du soutien. Grâce à son approche éducative, l'organisme souhaite éveiller la population et vaincre les préjugés. Le Centre Regain de vie offre trois types de services : intervention, éducation et sécurité alimentaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des activités prévues lors de l'ouverture officielle, visitez la page Facebook du magasin à Facebook.com/TigreGeant.

À propos de Tigre Géant :

Tigre Géant, le magasin de rabais familial canadien de choix, s'engage à offrir plus que des aubaines avantageuses sur des vêtements, des produits de tous les jours et des produits d'épicerie essentiels pour la famille. L'entreprise, fièrement canadienne, place l'abordabilité au premier plan, en offrant des bas prix et du soutien aux collectivités et en donnant aux propriétaires de franchise, qui sont des membres de la communauté, le pouvoir de mener à bien leurs activités. L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 270 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 employées et employés. Les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires ou des associées et associés locaux qui connaissent leur communauté. Que ce soit en succursale ou en ligne à Tigregeant.com, Tigre Géant est la destination où les bas prix, les trouvailles incroyables et le soutien communautaire se rassemblent pour en faire l'endroit tout indiqué au Canada où économiser encore plus.

5 mars 2024 à 13:01

