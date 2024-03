Lancement de l'appel d'offres pour la reconstruction du CHSLD Georges-Phaneuf selon le concept de maison des aînés





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 5 mars 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, est fière d'annoncer un projet pilote innovateur concernant le lancement de l'appel d'offres pour la reconstruction du CHSLD Georges-Phaneuf selon le concept de maison des aînés (MDA).

Le mode de réalisation retenu pour ce projet est une première initiative de ce genre pour la construction d'une MDA : un appel d'offres serait lancé auprès de gestionnaires du secteur privé visant la construction d'un immeuble conforme aux standards d'une MDA comme celles construites jusqu'à maintenant. Ce nouveau modèle de réalisation a pour objectif de développer un projet à moindres coûts, tout en offrant des installations de grande qualité.

Faisant partie des 19 projets de reconstruction de CHSLD vétustes, la nouvelle MDA s'inscrit dans le vaste chantier pour améliorer l'hébergement des personnes aînées du Québec. Elle pourra accueillir 120 résidents et résidentes répartis en huit maisonnées, disposant chacun d'une chambre individuelle avec toilette et douche adaptées, selon le concept des MDA. Les personnes hébergées dans l'actuel CHSLD Georges-Phaneuf, qui est vétuste, y déménageront.

Rappelons que le modèle des maisons des aînés rappelle davantage un domicile et favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures adaptées aux besoins des résidents et résidentes et de leurs proches. Il s'agit de la nouvelle vision du gouvernement pour l'hébergement des personnes aînées.

«?Je suis très heureuse de continuer à implanter le modèle des maisons des aînés. La reconstruction des CHSLD vétustes en MDA s'inscrit dans notre volonté d'offrir, le plus rapidement possible et à des coûts abordables, des lieux d'hébergement humains, sécuritaires et adaptés aux besoins des personnes aînées. Le projet nous permet d'explorer de nouvelles possibilités afin de nous assurer d'avoir des immeubles adaptés au modèle des MDA. Nos personnes aînées méritent ce qu'il y a de mieux!?»

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

«?L'initiative de la reconstruction du CHSLD Georges-Phaneuf selon le concept de maison des aînés favorisera l'épanouissement des personnes aînées de Saint-Jean-sur-Richelieu et des localités environnantes. Je suis convaincu que les résidents et résidentes pourront bénéficier d'un milieu de vie sécuritaire et adapté à leurs besoins. Je suivrai avec attention les autres étapes de ce projet de reconstruction. Je remercie toutes les équipes qui contribuent à la réalisation de ce projet.?»

Louis Lemieux, député de Saint-Jean, adjoint parlementaire du ministre de la Langue française, adjoint parlementaire du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Ce projet fait partie des 2?400 places en CHSLD qui feront l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.





Dix-neuf projets de reconstruction de CHSLD en maisons des aînés sont déjà en cours ou débuteront très bientôt.





Dans le cadre de ce projet pilote, le locateur serait responsable de la conception, de l'exploitation et de l'entretien du bâtiment. Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre aura quant à lui la responsabilité d'offrir les soins et services aux résidents et résidentes (soins, service alimentaire, buanderie, loisirs, hygiène et salubrité, etc.).





En ce qui a trait à l'expérience vécue par les personnes hébergées, les personnes proches aidantes et le personnel, cette MDA aura les mêmes particularités et sera construite selon les mêmes exigences que toutes celles qui sont construites pour le compte des établissements publics.

Pour en savoir plus sur le projet des maisons des aînés et alternatives : Québec.ca/maisonsaines-alternatives.

