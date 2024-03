Coop Carbone étend son expertise au bâtiment durable





QUÉBEC, le 5 mars 2024 /CNW/ - L'équipe de Coop Carbone, coopérative de premier plan dans la lutte contre les changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) au Québec, est heureuse d'annoncer l'intégration de trois nouveaux membres spécialisés en solutions de carboneutralité des bâtiments. Nous accueillons Thomas Boisvert St-Arnaud en tant que directeur de l'équipe bâtiment, Mathieu Fréchette-Chainé, spécialiste en développement organisationnel, et Antoine Gosselin, chargé de projets. Leur expertise contribuera grandement à enrichir notre offre de services, en parfaite synergie avec notre mission de décarbonation.

Une approche intégrée pour la décarbonation

Dans le cadre de notre engagement continu en faveur de la lutte aux changements climatiques, Coop Carbone est fière de renforcer son offre de services en y ajoutant l'accompagnement à la carboneutralité dans le secteur bâtiment. Avec une expertise déjà solide en mobilité durable, en agro-énergie, en solutions basées sur la nature et en stratégies de décarbonation, l'ajout de cette nouvelle compétence nous permet d'adresser directement un secteur responsable de 17 % des émissions de GES au Canada. Cette initiative souligne notre désir d'offrir des réponses complètes et intégrées à nos membres, clients et partenaires, contribuant ainsi à l'atteinte de l'objectif ambitieux de réduire les émissions de GES de 37,5 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2030 pour la province québécoise.

Expertise et innovation au service de la décarbonation

Ce nouveau champ d'expertise représente une extension naturelle du développement de la coopérative. « Avec notre expérience en agro-énergie, mobilité durable, et gestion de l'empreinte carbone, le pas vers le bâtiment durable était non seulement logique, mais essentiel pour asseoir notre approche globale pour la réduction des émissions de GES, et offrir une solution complète à nos clients et partenaires » explique Pauline Robert, Directrice Marché du carbone et gestion des GES, chez Coop Carbone.

Les synergies possibles avec les projets actuels de la coopérative sont nombreuses et concrètes: par exemple, la filière agro-énergie bénéficiera à l'interne d'une expertise en efficacité énergétique des bâtiments des projets de biométhanisation agricole. L'impact des infrastructures de transport sur les bâtiments entre également dans l'équation des solutions de mobilité durables.

L'évaluation de l'empreinte carbone des entreprises et organisations peut également bénéficier d'une méthodologie affinée, d'autant plus sur les solutions d'atteinte de la carboneutralité de ces structures.

Une nouvelle équipe, déjà chevronnée

Aussi nouvelle soit-elle chez Coop Carbone, cette équipe est loin d'être inexpérimentée. Avant d'intégrer la coopérative de solidarité, ces experts en ingénierie mécanique et modélisation énergétique des bâtiments avaient fondé leur propre coopérative en mai dernier, DeltaT Coop, après avoir participé à l'essor d'Induktion, firme spécialisée en implantation de systèmes écoénergétiques des bâtiments.

« Nous sommes enthousiastes et convaincus que rejoindre Coop Carbone nous permettra d'aller plus loin: jumeler nos forces à celles d'une coopérative établie partageant des valeurs communes et des expertises complémentaires nous permettra d'améliorer et compléter notre offre de services, ça fait du sens. Intégrer Coop Carbone, c'est pour nous une opportunité incroyable de multiplier l'impact de notre mission, et conséquemment, améliorer notre impact dans la lutte aux changements climatiques par la réduction des GES » témoigne Thomas Boisvert St-Arnaud, Directeur de l'équipe bâtiment.

Pour Nicola Potvin, Directeur du développement et de communications, « L'intégration de ces nouveaux talents représente une étape significative dans notre stratégie de développement. En combinant l'expertise de Thomas, Mathieu et Antoine à celle de notre équipe dans les domaines de l'agro-énergie, la mobilité durable, et le conseil en gestion des GES et en compensation carbone, nous sommes désormais mieux équipés pour offrir une réponse holistique aux défis posés par les émissions de GES. »

Une gamme de services élargie

Les services offerts par cette nouvelle équipe incluent dès à présent des services d'ingénieries mécaniques, la gestion de projet de construction, des modélisations énergétiques et la gestion des subventions. L'offre est amenée à être complétée dans les prochains mois pour nourrir et étendre la vaste palette d'initiatives et services conseil en décarbonation développés par Coop Carbone.

« Le bâtiment durable est une composante clé de la lutte contre les changements climatiques. Ces nouvelles compétences permettront à Coop Carbone d'être encore plus efficace dans sa mission d'accompagnement des organisations à la réduction de leurs émissions de GES, et à atteindre collectivement les engagements pris par le Canada lors de l'accord de Paris » déclare Jean Nolet, DG de Coop Carbone.

Une manière de plus d'accélérer la transition vers un avenir carboneutre.

À propos de Coop Carbone

La Coopérative de Solidarité Coop Carbone se dédie à la mise en oeuvre de solutions innovantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Fondée en 2011 par Fondaction CSN, le Mouvement Desjardins, la Coop fédérée, le C3E et l'AQME, elle met en oeuvre des projets collaboratifs en proposant des conseils spécialisés, en vue d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris et à la promotion d'un développement durable. Parmi ces initiatives, on peut citer l'accélérateur Mobis, le lancement de Coop Agri-Énergie Warwick, la toute première coopérative agricole dédiée à la production d'énergie renouvelable au Québec, AgroCarbone Grandes Cultures, le mini-hub Colibri Iberville ou encore Envoi Montréal.

Pour plus d'informations, consultez notre site internet coopcarbone.coop

