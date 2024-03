Préparez-vous pour le printemps : les stations d'énergie portables et les générateurs solaires de Jackery bénéficient d'une remise de 700 ? pour inaugurer la saison des activités de plein air





PARIS , 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- Avec l'allongement des jours et le retour du soleil après l'hiver, c'est le moment parfait pour explorer la nature. Les solutions portables de Jackery facilitent l'utilisation d'appareils électroniques à la plage, en forêt, ou en camping. Ces stations d'énergie portables s'avèrent précieuses pour gonfler les tentes pneumatiques à l'aide d'une mini-pompe électrique ou lorsque les batteries de votre ordinateur portable, de votre appareil photo ou de votre smartphone ont besoin d'être rechargées. À l'approche de la saison de camping et des vacances de Pâques, Jackery a le plaisir de proposer des remises importantes sur une sélection de stations d'énergie portables et de générateurs solaires du 5 mars au 14 mars 2024.

Par exemple, le prix du générateur solaire Jackery 500 , qui offre une mobilité inégalée pour les aventures en plein air en tant que kit comprenant la station d'énergie portable Explorer 500 et le panneau solaire portable SolarSaga 100 W, bénéficie d'une réduction de 43 %. Ce bloc d'alimentation pratique, doté d'une capacité de 518 Wh, d'une puissance continue de 500 watts et de six sorties, est disponible dans la boutique en ligne Jackery pour seulement 539 ?, au lieu de 945,99 ? pendant la période promotionnelle.

Si vous avez besoin d'une puissance importante pour une sortie en famille, nous vous recommandons vivement la station d'énergie portable Jackery Explorer 1500 Pro, désormais disponible avec une réduction de 31 %. Proposée à seulement 1.099 ?, contre 1.599 ? auparavant, cette solution d'alimentation haute capacité offre 1512 Wh avec une puissance de sortie de 1800 W, et supporte un pic de surtension de 3600 W. Ainsi, la station d'énergie portable n'est pas seulement idéale pour une utilisation sur la route ou dans un camping-car, mais elle sert également de source d'alimentation de secours en cas de coupure de courant.

Si vous recherchez l'équilibre parfait entre puissance et légèreté, la station d'énergie portable Jackery Explorer 1000 Pro est un bon choix. Elle a une puissance nominale de 1000 watts et une capacité de 1002 Wh. Elle est dotée de sept connexions pour les appareils externes. Pour seulement 899 ?, la station d'énergie portable est disponible pour votre prochaine aventure avec une réduction de près de 31 %. Le générateur solaire 1000 Pro, qui combine la station d'énergie portable avec un panneau solaire SolarSaga 200 W, bénéficie d'une réduction de 700 ? et ne coûte plus que 1.199 ?.

Pour plus de réductions printanières du 5 au 14 mars 2024, veuillez visiter la boutique en ligne officielle de Jackery FR.

