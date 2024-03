LA HUMAN CAPABILITY INITIATIVE SE TERMINE À RIYAD, MARQUANT LA PLUS GRANDE CONFÉRENCE MONDIALE JAMAIS ORGANISÉE POUR UNIR LE MONDE AU DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS HUMAINES





RIYAD, Arabie saoudite, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- La Human Capability Initiative (HCI) s'est terminée aujourd'hui à Riyad, en Arabie saoudite, marquant le début d'une nouvelle ère de collaboration mondiale pour le développement des capacités humaines. La HCI s'est tenue sous le patronage de Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman Al Saud, prince héritier, Premier ministre et président du comité du programme de développement des capacités humaines (HCDP).

Ce forum révolutionnaire, qui a rassemblé plus de 10 000 participants inscrits provenant de plus de 100 pays, a créé un précédent pour les efforts internationaux visant à exploiter le potentiel humain, et a donné lieu à plus de 50 partenariats et lancements stratégiques. Ces collaborations, qui couvrent divers secteurs allant de l'éducation à l'intelligence artificielle, marquent des avancées significatives en direction de l'amélioration des capacités humaines à l'échelle mondiale.

Parmi les annonces notables, le programme de visas éducatifs du ministère saoudien de l'Éducation devrait faire de l'Arabie saoudite un centre d'apprentissage mondial pour plus de 132 000 étudiants, chercheurs et professeurs internationaux, conformément aux aspirations de la Vision 2030 du Royaume qui cherche à attirer et à retenir les talents du monde entier.

Le ministère saoudien de l'Éducation contribuera également à révolutionner l'éducation dans les pays à faible revenu en rejoignant officiellement le Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) avec une importante contribution de 38 millions de dollars pour doter les jeunes générations des compétences nécessaires aux emplois de l'avenir.

Alors que le Royaume accorde la priorité à préparer les étudiants saoudiens pour l'avenir dans toutes les disciplines, le ministère saoudien de l'Éducation a dévoilé des plans visant à élever son Curriculum Development Center (centre de développement des programmes d'études) en une entité nationale autonome placée sous la supervision directe du ministre de l'Éducation. Ce centre réorganisé se concentrera sur la planification et le développement de programmes d'études stratégiques alignés sur les meilleures pratiques internationales et les tendances mondiales émergentes, préparant ainsi les générations futures à réussir dans un monde en constante évolution.

Ajoutant aux succès de la HCI, des partenariats éducatifs innovants ont été conclus entre l'Arabie saoudite et certains des plus grands leaders mondiaux du secteur, notamment Porsche, Hyundai, LinkedIn et IE University, tirant parti de la puissance de la collaboration internationale pour accélérer le développement des capacités humaines dans le pays et à l'étranger.

Ces initiatives, ainsi que d'autres qui ont été annoncées lors de l'événement, soulignent le rôle de la HCI en tant que plateforme permettant une collaboration efficace et en tant que catalyseur nécessaire au développement de capacités humaines d'avenir dans le monde entier.

La conférence a proposé un programme solide, avec plus de 100 sessions intéressantes animées par des personnalités mondiales et locales du gouvernement, de l'industrie et du monde universitaire, y compris des discussions approfondies sur l'avenir avec des ministres de l'Éducation du monde entier. Les discussions ont porté sur des sujets cruciaux tels que le déficit de compétences en matière de durabilité, l'automatisation des emplois par l'IA et l'avenir de l'éducation et de l'adaptabilité de la main-d'oeuvre, en mettant l'accent sur le rôle central du potentiel humain dans la résolution des défis mondiaux contemporains.

Le directeur général du HCDP, M. Anas AlMudaifer, a déclaré : « La HCI a inspiré la collaboration entre les esprits les plus brillants du monde pour préparer les individus à l'avenir. Les idées stimulantes partagées lors de la HCI et les partenariats axés sur l'impact établis aujourd'hui ont réaffirmé cet engagement. Libérer le plein potentiel de l'humanité nécessite une collaboration mondiale, et l'Arabie saoudite, en tant qu'organisateur mondial, suscite un dialogue dynamique à travers la HCI. L'énorme succès de la HCI a dynamisé le monde du développement des capacités humaines, servant de plateforme d'inspiration pour davantage de connaissances et de collaborations à venir, et surtout, démontrant qu'ensemble, nous pouvons vraiment libérer le plein potentiel de nos sociétés. »

L'Arabie saoudite connaît une profonde transformation dans le cadre de sa Vision 2030 qui vise à créer des opportunités pour les citoyens, à ouvrir le Royaume au monde et à diversifier son économie. Les populations sont au coeur de la Vision 2030, incarnant l'ambition de la transformation saoudienne. Cette foi dans les populations est l'aspiration qui sous-tend l'organisation de la Human Capability Initiative, qui incite les décideurs des gouvernements, du secteur privé et des organisations à but non lucratif du monde entier à investir dans la ressource la plus précieuse de notre société : les personnes.

