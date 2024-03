Le ministre Guilbeault plaide en faveur d'un traité ambitieux sur les plastiques lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement au Kenya





NAIROBI, Kenya, le 1er mars 2024 /CNW/ - Le Canada collabore avec des partenaires du monde entier pour prendre des mesures concrètes et durables afin de s'attaquer à la triple crise des changements climatiques, de l'appauvrissement de la biodiversité et de la pollution plastique. L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a conclu la participation du Canada à la sixième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement (ANUE-6) qui s'est tenue à Nairobi, au Kenya.

Le ministre s'est entretenu avec le président du Kenya, Son Excellence William Ruto, la pollution plastique, les changements climatiques et la biodiversité faisant partie d'ambitions communes aux deux pays. Ils ont discuté de possibilités d'approfondir l'importante relation bilatérale existant entre les deux pays.

Le ministre Guilbeault a participé à des réunions avec les ministres responsables de l'environnement en Afrique, et aussi avec des représentants de la société civile, des dirigeants d'entreprises et des jeunes, afin de faire avancer les dossiers du climat, de la biodiversité et de l'élimination de la pollution plastique.

Le Canada a également été l'hôte d'une réunion ministérielle à l'approche de la quatrième séance du Comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique (CIN-4) qui aura lieu à Ottawa, et dans le cadre de laquelle les gouvernements continueront de négocier un traité international juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique.

Dans le cadre de la sixième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, le Canada a lancé l'alliance des pays hôtes du Comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique, aux côtés de l'Uruguay, de la France, du Kenya et de la République de Corée, et les ministres en ont profité pour exprimer leur détermination commune de conclure les négociations d'ici la fin de 2024. Le Canada collabore également avec d'autres pays pour élaborer des stratégies et des solutions efficaces afin de s'attaquer à cet urgent problème environnemental, en contribuant aux discussions dans le cadre de la réunion ministérielle de la Coalition de haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique.

Le Canada est déterminé à conclure, d'ici la fin de l'année, un accord mondial ambitieux visant à mettre fin à la pollution plastique, afin d'ouvrir la voie à des avancées dans les dossiers de l'appauvrissement de la biodiversité et de la conservation de la nature à la COP16 qui se tiendra en Colombie, et afin d'obtenir de solides résultats pour mieux lutter contre les changements climatiques lors de la COP29 en Azerbaïdjan.

Citations

« Nous savons que la communauté internationale doit en faire plus collectivement pour s'attaquer à la triple crise des changements climatiques, de l'appauvrissement de la biodiversité et de la pollution plastique. Je suis encouragé par la collaboration démontrée à la sixième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, en particulier en ce qui concerne l'élaboration de l'accord mondial sur la pollution plastique. Le Canada se réjouit d'accueillir des délégations nationales, des partenaires et des intervenants du monde entier à Ottawa, en avril 2024, à l'occasion de la quatrième séance du Comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique, afin de poursuivre les ambitieux travaux nécessaires à l'atteinte de cet objectif commun. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Canada reconnaît que des mesures doivent être prises de toute urgence pour conserver la biodiversité mondiale. En donnant aux organismes de protection de la nature les outils dont ils ont besoin, notre gouvernement oeuvre à la préservation de notre patrimoine naturel, tout en renforçant la résilience climatique des écosystèmes du monde entier. Il est possible de collaborer pour protéger les collectivités locales, tout en travaillant à assurer un avenir durable pour les prochaines générations. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international

Faits en bref

Lors de la sixième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, le ministre Guilbeault, au nom de l'honorable Ahmed Hussen , ministre du Développement international, a annoncé un investissement de 107 millions de dollars dans l'initiative de partenariat pour la nature (Partnering for Nature) du Canada. Ce financement fait partie de l'enveloppe de 350 millions de dollars promise par le Canada lors de la Conférence des Nations Unies sur la diversité biologique (COP15) en décembre 2022, à Montréal, afin de soutenir les efforts internationaux de conservation de la biodiversité. L'initiative de partenariat pour la nature investira dans des projets menés par des organismes de protection de la nature, notamment des partenaires canadiens, pour aider à protéger et à conserver les milieux naturels et à en soutenir l'utilisation durable dans certaines des régions les plus vulnérables au monde.

En 2022, le Canada et tous les autres États membres des Nations Unies ont convenu, au terme de la cinquième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement (ANUE-5.2), de créer le Comité intergouvernemental de négociation, dont le mandat consiste à élaborer un accord mondial juridiquement contraignant sur la pollution plastique d'ici la fin de 2024.

La quatrième séance du Comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique aura lieu du 23 au 29 avril 2024 à Ottawa . Des délégations, des représentants de haut niveau, des partenaires et des intervenants du monde entier y participeront.

. Des délégations, des représentants de haut niveau, des partenaires et des intervenants du monde entier y participeront. En 2018, le Canada a lancé la Charte sur les plastiques dans les océans durant sa présidence du G7, à la suite de laquelle des mesures ambitieuses ont été prises au pays dans le cadre du programme zéro déchet de plastique du Canada.

En tant que membre inaugural de la Coalition de haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique, le Canada s'est engagé à travailler avec tous les pays, partenaires et intervenants pour élaborer un accord mondial ambitieux et efficace portant sur l'ensemble du cycle de vie des plastiques. La Coalition de haute ambition est un regroupement de plus de 60 pays représentant toutes les régions des Nations Unies, dont l'objectif est de mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040.

1 mars 2024 à 16:24

