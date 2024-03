Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord?Ouest annoncent un plan d'action triennal pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants





YELLOWKNIFE, NT, le 1er mars 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord?Ouest ont annoncé aujourd'hui un plan d'action triennal visant à améliorer et à élargir les programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants (AGJE) agréés partout aux Territoires du Nord?Ouest. Le plan d'action 2023?2026 porte sur les investissements énoncés dans l'Accord entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada - 2021 à 2026 et l'Accord entre le Canada et les Territoires du Nord?Ouest sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants - 2021 à 2025. Le plan d'action établit une feuille de route ayant pour objectif de renforcer et d'élargir le secteur de l'AGJE et d'améliorer l'accès à des services d'AGJE de grande qualité, abordables, souples et inclusifs pour les familles à l'échelle du territoire. Il s'appuie sur les progrès marqués à ce jour pendant les deux premières années des deux accords.

Grâce à ce plan d'action, les investissements du Canada appuient cinq domaines clés :

Coût abordable

Plus de 25 millions de dollars ont été accordés afin de réduire les frais des services de garde à 10 $ par jour en moyenne. Cet investissement a permis de rendre les programmes d'AGJE plus abordables pour toutes les familles, peu importe leur revenu ou l'endroit où elles habitent aux Territoires du Nord?Ouest. Le gouvernement des Territoires du Nord?Ouest avait déjà réduit les frais de garde que paient les familles de 60 % en moyenne au 1er avril 2023, et ces frais devraient diminuer à 10 $ par jour par enfant en moyenne le 1er avril 2024 pour toutes les places dans les services d'AGJE agréés.

Accès

Un montant de 770 000 $ a été accordé pour maintenir et accroître le nombre de places dans les services de garde agréés. Cet investissement comprend des fonds liés à la santé et à la sécurité, qui appuieront les travaux de réparation et d'entretien devant être effectués pendant le processus d'agrément et d'inspection, de même que des fonds de démarrage pour l'achat de fournitures et de matériel et le paiement d'autres coûts associés à la création d'un nouveau programme agréé.

Inclusion

En plus des investissements effectués par le territoire, un montant de 135 000 $ a été consacré à l'élaboration d'une approche renouvelée en matière d'inclusion. Cet investissement vise à s'assurer que tous les enfants peuvent évoluer dans des milieux sûrs et enrichissants, y compris les enfants autochtones et les enfants ayant besoin de mesures de soutien supplémentaires ou individuelles pour participer pleinement aux activités d'apprentissage qui leur sont destinées.

Qualité

Plus de 30 millions de dollars ont été accordés à des initiatives qui appuient la main-d'oeuvre du secteur de l'éducation de la petite enfance. Cet investissement vise à offrir de la formation et du perfectionnement professionnels, à accorder des fonds à des établissements d'enseignement postsecondaires pour qu'ils offrent des programmes d'éducation de la petite enfance et à octroyer des bourses aux étudiants qui poursuivent des études postsecondaires à temps plein ou à temps partiel dans des programmes de développement de la petite enfance. Cet investissement appuiera aussi l'élaboration d'une grille salariale, qui devrait être mise en oeuvre en 2024?2025.

Administration et production de rapports

Près de 5 millions de dollars ont été accordés pour le renforcement ciblé des capacités et des ressources supplémentaires au sein du gouvernement du Nunavut afin d'appuyer la création de places en service de garde, d'accroître l'accès et d'améliorer la capacité de production de rapports.

La création d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui fonctionne pour toutes les familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, tout en créant de bons emplois et en stimulant l'économie.

Citations

« Notre gouvernement demeure déterminé à faire en sorte que tous les enfants des Territoires du Nord-Ouest aient accès à un service de garde abordable, inclusif et de qualité. Notre partenariat avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est concluant. Ensemble, nous travaillons à réduire les frais pour les familles à 10 $ par jour et à créer un plus grand nombre de places. Le plan annoncé aujourd'hui nous permettra de nous assurer que nous atteignons ces objectifs. Notre gouvernement continuera de travailler avec nos homologues provinciaux et territoriaux pour faciliter la vie des Canadiens et la rendre plus abordable. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Je suis ravie d'aller de l'avant avec ce plan d'action triennal, qui vise à améliorer et à élargir les programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants partout aux Territoires du Nord?Ouest. Je me réjouis à la perspective de continuer de collaborer avec le Canada et les partenaires de la communauté, y compris les gouvernements autochtones, afin de rendre les services de garde plus accessibles et plus inclusifs, d'en améliorer la qualité ainsi que d'appuyer les éducateurs et éducatrices de la petite enfance et d'assurer leur maintien en poste. Même si nous avons marqué des progrès, il faut du temps pour mettre en oeuvre des changements, et ce plan d'action triennal énonce l'important travail qui nous attend. »

- La ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord?Ouest, l'honorable Caitlin Cleveland

Les faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir, avec les provinces et les territoires, un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada . Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans en soutien à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants.

Plus de la moitié des provinces et des territoires du Canada offrent des services d'AGJE réglementés à 10 $ par jour en moyenne, ou moins. Ce sera aussi le cas des Territoires du Nord?Ouest à compter du 1er avril 2024. Les autres provinces et territoires ont réduit les frais de 50 % ou plus en moyenne par comparaison à 2019. L'objectif est de donner accès à toutes les familles du Canada à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants agréés à un coût moyen de 10 $ par jour d'ici mars 2026.

