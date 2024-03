Huawei lance des solutions de service de développement des talents pour accélérer la transformation des talents compétents dans le domaine numérique





BARCELONE, Espagne, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Pendant le MWC Barcelona 2024, plus de 60 clients de haut niveau des transporteurs mondiaux et des leaders de l'industrie ont assisté à la conférence sur le développement des talents de l'intelligence numérique de Huawei. Huawei a lancé ses solutions de service de développement des talents au cours de la session.

M. Jason Liu, président des services d'apprentissage et de certification de Huawei, a déclaré : « À l'ère de l'intelligence, la transformation de l'intelligence numérique ne peut être accélérée qu'en combinant la technologie de l'IA avec la connaissance de l'industrie et les données précieuses accumulées par les entreprises. » La technologie fait fonctionner les choses. Et les gens font fonctionner la technologie. M. Jason Liu a partagé les trois points de vue suivants sur le développement des talents :

les talents ayant une connaissance de l'industrie restent les actifs les plus précieux, mais tout le monde devrait se perfectionner dans les technologies de l'IA ; les architectes de services d'IA et les ingénieurs en algorithmes d'IA joueront un rôle clé dans l'ère de l'intelligence ; la plateforme d'apprentissage alimentée par l'IA rendra l'apprentissage plus efficace et plus efficient.

Huawei a lancé ses solutions de services de développement des talents, qui sont conformes aux flux de valeur des clients en matière de développement des talents. Ces solutions englobent généralement la planification, la culture, l'évaluation et l'exploitation des talents. Ces solutions peuvent aider les clients à constituer des équipes de talents numériquement qualifiés et à promouvoir la transformation des infrastructures, de l'exploitation et de la maintenance, et des services numériques.

Le professeur Yannick Meiller de l'ESCP Business School a déclaré dans son discours : « Au cours de la transformation de l'intelligence numérique, les entreprises doivent constituer des équipes de talents dotés d'une pensée créative, critique et éthique, ainsi que d'une expertise. »

Antonio de Luis Acevedo, directeur général de la Fondation d'État pour la formation à l'emploi (Fundae), a souligné que le développement des talents devrait établir une passerelle entre la sagesse et le savoir, et ne devrait laisser personne de côté au cours de la transformation numérique.

Rumeysa Kaymakci, directrice de l'Académie Turkcell en Turquie, a souligné qu'à l'avenir, le leadership numérique devrait se concentrer sur la transformation de la pensée des dirigeants, la gestion d'équipe et la collaboration.

Hamadlan Hamdan, directeur technique de la Sarawak Digital Economy Corporation, estime que l'économie numérique du Sarawak a besoin d'une transformation numérique, dont la transformation des talents est la clé.

Mahdi Jemal, CSO d'Ethio Telecom a expliqué la stratégie de développement des talents d'Ethio Telecom, et a indiqué que la plateforme Online-Merge-Offline (OMO) de Huawei, qui permet de visualiser et de gérer la planification et la culture des talents, a aidé Ethio Telecom à obtenir des résultats remarquables en matière de développement des talents.

Les services de développement des talents visent à permettre la transformation de l'intelligence numérique dans toutes les industries. Huawei continuera à établir une passerelle entre la sagesse mondiale et la collaboration avec les clients pour mener le développement des talents dans le monde intelligent.

