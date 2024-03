Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 18 000 $ au Carnaval de Sherbrooke





QUÉBEC, le 1er mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 18 000 $ au Carnaval de Sherbrooke, qui a lieu jusqu'au 3 mars.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Fidèle à son habitude, le Carnaval de Sherbrooke propose un programme varié qui se déroulera dans une ambiance des plus festives et qui plaira aux petits comme aux grands. Ceux-ci pourront notamment déambuler sur le parcours de glaces et lumières, s'amuser dans les jeux gonflables, admirer des oiseaux de proie et profiter des différentes activités sportives.

Citations :

« Le Carnaval de Sherbrooke accueille chaque année des milliers de participants, dynamisant ainsi la région de l'Estrie et générant des retombées économiques importantes. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Québec est heureux de s'associer au succès de ce rassemblement familial qui contribue à la renommée de la région comme destination de choix. J'invite d'ailleurs les visiteurs à découvrir les attraits du tourisme hivernal de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les événements comme le Carnaval de Sherbrooke permettent d'attirer des visiteurs de plus en cette période hivernale en Estrie. Je me réjouis que le gouvernement apporte son soutien à des rendez-vous accessibles, rassembleurs et festifs comme celui-ci. Je souhaite que les festivaliers soient nombreux à venir y célébrer l'hiver. Voilà une belle façon d'entamer la semaine de relâche pour les citoyens qui visitent Sherbrooke! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.





Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.





Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X Facebook YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

1 mars 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :