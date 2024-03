MWC 2024 | Huawei lance une solution de WAN convergent Net5.5G pour aider à construire des réseaux IP de haute qualité et favoriser la transformation intelligente des industries





BARCELONE, Espagne, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Lors du Mobile World Congress 2024 (MWC 2024) qui s'est tenu à Barcelone, Huawei a lancé la solution de WAN convergent Net5.5G pour accélérer la transformation intelligente des industries et jeter des bases solides pour des réseaux métropolitains IP intelligents et convergents. Cette solution aide à construire des réseaux sans fil sécurisés dotés d'une architecture simplifiée, d'une assurance de l'expérience différenciée et d'une maintenance et d'une exploitation visualisées et intelligentes.

Selon les prévisions de tiers, 87 % des entreprises choisiront de migrer leurs services vers le cloud d'ici 2026. Au fur et à mesure que les clients migrent de plus en plus de leurs services stratégiques vers le cloud, les réseaux doivent assurer une transmission de meilleure qualité pour garantir l'expérience de service et la sécurité et la fiabilité des données. Mais en s'efforçant d'y parvenir, les WAN d'entreprise traditionnels sont confrontés à de nombreux défis.

Lors du congrès, Leon Wang, président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a souligné la nécessité d'accélérer la transformation intelligente des industries et de jeter des bases solides pour des réseaux IP intelligents et convergents. Cela sera possible, a-t-il déclaré, si Huawei se concentre sur les besoins réels en matière de service, tels que la construction intensive de réseaux, le partage de données et l'assurance de services clés pour la vidéoconférence.

En ce qui concerne la mise à niveau des produits, les nouveaux produits de la série NetEngine 8000 offrent une plus grande capacité, une densité plus élevée et davantage de capacités de service.

Le NetEngine 8000 F8 (6,4 Tbit/s), un noeud central, est mis à niveau pour prendre en charge jusqu'à 16 interfaces 400GE ou 64 interfaces 100GE, s'adaptant ainsi de manière flexible à divers scénarios de service.

Le NetEngine 8000 M14, un noeud d'agrégation à haute densité et à grande capacité (3,6 Tbit/s), est également mis à niveau. Avec un design compact de seulement 5U de haut, ce routeur écologique affiche une faible consommation d'énergie et économise de l'espace dans la salle d'équipement. Huawei a également lancé un nouveau routeur d'agrégation : le NetEngine 8000E F2C. D'une hauteur de 2U, ce routeur à configuration fixe de haute densité et de grande capacité fournit une capacité de commutation allant jusqu'à 7,2 Tbit/s et peut prendre en charge jusqu'à 16 interfaces 400GE ou 72 interfaces 100GE.

La série NetEngine A800 E, composée de routeurs d'accès dotés de capacités de découpage, est également mise à niveau. Elle offre désormais des tranches FlexE 10GE uniques dans l'industrie et prend en charge le chargement dynamique des modes de réseau SRv6/MPLS/SR MPLS et la mise en réseau à grande échelle de milliers de succursales. Huawei a également lancé la première unité de liaison sans fil WAN haute performance de l'industrie : RU-201.

Huawei continuera de renforcer ses routeurs d'entreprise avec des technologies de réseau intelligentes, d'étendre les scénarios de service et d'améliorer la compétitivité, contribuant ainsi à construire des réseaux intelligents et convergents.

1 mars 2024

