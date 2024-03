HUILE D'OLIVE VIERGE D'EUROPE





Découvrez les merveilles nutritionnelles et de santé de l'huile d'olive et de l'huile d'olive extra vierge européennes au Canada

COSENZA, Italie, 1er mars 2024 /CNW/ - Alors que la demande pour des solutions de rechange saines et savoureuses continue d'augmenter, l'huile d'olive et l'huile d'olive extra vierge européennes sont devenues des produits de base pour les personnes conscientes de leur santé partout au Canada.

Reconnues pour leur profil nutritionnel exceptionnel, l'huile d'olive et l'huile d'olive extra vierge européennes offrent une myriade d'avantages pour la santé. Riches en gras monoinsaturés, ces huiles ont été associées à une réduction du risque de maladies cardiaques et à une baisse du taux de cholestérol à LDL. De plus, elles sont pleines d'antioxydants, dont la vitamine E et les polyphénols, qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires et sont connus pour combattre le stress oxydatif, contribuant au bien-être global.

Les consommateurs canadiens ont la possibilité d'incorporer ces huiles saines dans leurs activités culinaires quotidiennes, que ce soit dans leurs plats, leurs pâtisseries ou leur salades. Il est essentiel d'obtenir des produits de haute qualité pour assurer un impact nutritionnel maximal et de les utiliser en quantités recommandées, compte tenu de leur densité calorique.

« Au sein de l'association des producteurs, Olivicola Cosentina, nous reconnaissons les avantages nutritionnels et sanitaires considérables que l'huile d'olive et l'huile d'olive extra vierge européennes et italiennes offrent », a expliqué Massimino Mazzocchi, président de l'association. « Grâce à leur goût exquis et à leurs innombrables bienfaits, nous sommes heureux de faire la promotion de ces huiles remarquables auprès des consommateurs canadiens qui souhaitent adopter un mode de vie plus sain. »

Alors que l'intérêt pour les produits sains et naturels continue de croître, l'huile d'olive et l'huile d'olive extra vierge européennes se démarquent comme des composantes essentielles de tout régime alimentaire bien équilibré. Leur inclusion promet d'améliorer le contenu nutritionnel des repas tout en contribuant à un mode de vie sain.

Huile d'olive vierge d'Europe est le nom du programme de l'UE (Union européenne) visant à faire connaître les huiles d'olive de l'UE et les huiles d'olive extra-vierges 100 % fabriquées en Europe au Canada.

Pour obtenir de plus amples informations sur le programme Huile d'olive vierge d'Europe, veuillez consulter notre site Web www.oliveoilfromeurope.eu .

1 mars 2024 à 09:00

