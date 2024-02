Assurance médicaments au fédéral : un pas essentiel dans la bonne direction





MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - La CSD, la CSN, la CSQ et la FTQ accueillent favorablement le dépôt d'un projet de loi sur l'assurance médicaments par le gouvernement fédéral, lequel jette les bases d'un éventuel régime public et universel d'assurance médicaments. Plusieurs éléments de ce projet de loi sont encourageants pour la suite des choses, notamment la prise en compte des principes de la Loi canadienne sur la santé (gestion publique, intégralité, universalité, transférabilité et accessibilité), le maintien du financement à long terme de la part du palier fédéral, l'inclusion des contraceptifs et des produits connexes au diabète, ainsi qu'une couverture au premier dollar. Beaucoup de travail reste à faire avant d'arriver à un régime d'assurance médicaments qui répond véritablement aux besoins de la population. Le projet de loi laisse poindre une importante phase de négociations entre Ottawa et les provinces. Les centrales surveillent l'évolution de l'ensemble des travaux et prendront le temps de bien étudier le projet de loi et souhaitent participer aux consultations à son sujet.

«?Le régime hybride du Québec, avec un régime public et des régimes privés, n'a pas rempli ses promesses. Selon nous, il ne doit en aucun cas servir de modèle au reste du Canada. C'est un régime coûteux, inefficace et inéquitable. Les Québécois et les Québécoises méritent mieux. Ils ont besoin le plus rapidement possible d'un régime public et universel d'assurance médicaments?», rappelle le secrétaire-trésorier de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Luc Beauregard.

«?Avec la hausse du coût de la vie, plusieurs Québécois et Québécoises ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Chaque année, plus d'une personne sur dix se prive de médicaments d'ordonnance, faute de moyens financiers. Ça n'a aucun sens de tolérer une telle situation. Les médicaments devraient être gratuits parce que personne ne fait le choix d'être malade et de consommer des médicaments?», déplore la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard.

Les centrales syndicales croient que le Québec fait actuellement fausse route en demandant un droit de retrait inconditionnel. «?Pour nous, il ne serait pas acceptable que le Québec reçoive des fonds fédéraux sans condition dans le but de maintenir un régime dysfonctionnel et inéquitable, explique la présidente de la Confédération des syndicats nationaux, Caroline Senneville. Par contre, le gouvernement fédéral doit se montrer ouvert envers les provinces qui souhaitent bénéficier de transferts en vue de financer des régimes publics universels provinciaux et c'est la voie que devrait tenter le gouvernement du Québec.?»

« Il est inconcevable que la santé d'une personne dépende de ses revenus ou fasse l'objet de négociations. Et même si le Québec a son propre régime, son régime discrimine les personnes ayant un moins bon revenu. Un régime réellement public et universel doit consacrer le droit pour toutes et tous à l'accès aisé aux médicaments. Tant au Québec qu'au Canada, il existe un fort consensus pour la mise en place d'un régime public et universel d'assurance médicaments, et le moment est venu d'aller au-delà des chicanes constitutionnelles pour que l'ensemble de la population ait réellement accès à des médicaments abordables », avance le président de la CSD, Luc Vachon.

La FTQ, la CSN, la CSQ et la CSD représentent plus d'un million de travailleuses et de travailleurs. Ensemble, elles mènent la campagne La pièce manquante visant la mise en oeuvre d'un régime public et universel d'assurance médicaments.

