Le ministre Boissonnault annonce des fonds afin de rendre les études postsecondaires plus abordables pour les jeunes Autochtones





OTTAWA, ON, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Quand les jeunes ont accès au soutien dont ils ont besoin pour terminer leurs études et atteindre leurs objectifs de carrière, les collectivités, l'économie et tout le Canada prospèrent. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de faire des investissements pertinents pour les jeunes par l'entremise d'un vaste éventail de programmes à leur intention.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé 6 millions de dollars supplémentaires pour le programme Bâtir un avenir meilleur : Bourses d'études et bourses d'excellence de l'organisme Indspire. Ce financement, accordé dans le cadre du Programme de soutien à l'apprentissage des étudiants, permettra à Indspire d'offrir des bourses d'études et d'excellence à 2?400 étudiants autochtones dans tout le Canada, pour qu'ils puissent suivre une formation postsecondaire.

Le Programme de soutien à l'apprentissage des étudiants finance des organismes qui aident les étudiants à rester à l'école, à poursuivre leurs études et à acquérir des compétences qui les aideront à réussir dans leur cheminement scolaire. Le Programme cible les étudiants qui peuvent rencontrer un grand nombre d'obstacles à l'éducation, comme les étudiants autochtones, les étudiants des minorités visibles et les étudiants racisés, les étudiants en situation de handicap, les étudiants faisant partie d'un foyer à faible revenu ou s'identifiant comme personne 2ELGBTQI+. Voici certaines activités financées :

séances de tutorat;

programmes de mentorat;

services de bien-être mental et social;

bourses d'études et d'excellence;

possibilités d'études ou de travail à l'étranger

Indspire est un organisme de bienfaisance national enregistré dirigé par les Autochtones. Il a pour mission d'investir dans l'éducation des Autochtones dans leur intérêt à long terme et celui de leur famille, de leurs communautés et du Canada. Depuis plus de 35 ans, Indspire permet à des milliers d'étudiants autochtones de rêver grand pour l'avenir et d'atteindre leur plein potentiel dans leurs études et en dehors du cadre scolaire.

En collaboration avec les partenaires autochtones comme Indspire, le gouvernement du Canada veille à ce que les Premières Nations, les Inuit et les Métis puissent contribuer pleinement à la réussite économique du Canada et en tirer avantage, ce qui est essentiel pour favoriser la réconciliation et l'autodétermination.

Citations

« Avoir les compétences recherchées et avoir accès aux ressources adéquates, c'est essentiel pour décrocher un bon emploi. Investir dans l'avenir du Canada par l'intermédiaire du Programme de soutien à l'apprentissage des étudiants aidera des milliers de jeunes Autochtones partout au pays à accéder à la formation postsecondaire dont ils ont besoin pour se lancer dans la carrière de leurs rêves. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

« Recevoir ce financement de 6 millions de dollars du gouvernement du Canada pour notre programme Bâtir un avenir meilleur est une étape transformatrice dans le soutien apporté aux étudiants autochtones pendant leur parcours scolaire. Ces fonds serviront non seulement à favoriser leur développement personnel et scolaire, mais aussi à renforcer les bases nécessaires pour bâtir des communautés dynamiques et une économie prospère au Canada. »

- Le président et chef de la direction d'Indspire, Mike DeGagné

Les faits en bref

Depuis 2019, le Programme de soutien à l'apprentissage des étudiants a versé plus de 245 millions de dollars en financement à des organismes au service des jeunes dans tout le Canada . En 2022-2023, le Programme a permis d'aider plus de 130?000 jeunes, dont plus de 7?500 étudiants qui ont reçu le soutien d'Indspire.

. En 2022-2023, le Programme a permis d'aider plus de 130?000 jeunes, dont plus de 7?500 étudiants qui ont reçu le soutien d'Indspire. Les participants au programme d'Indspire ont un solide bilan en matière de scolarité. En effet, entre 2016 et 2022, 89 % des anciens bénéficiaires d'une bourse d'études et d'excellence d'Indspire ont indiqué avoir terminé leur programme d'études, et 88 % de ceux qui avaient obtenu leur diplôme ont déclaré occuper un emploi.

2022, 89 % des anciens bénéficiaires d'une bourse d'études et d'excellence d'Indspire ont indiqué avoir terminé leur programme d'études, et 88 % de ceux qui avaient obtenu leur diplôme ont déclaré occuper un emploi. Le gouvernement du Canada a récemment montré son soutien à la réconciliation avec les Autochtones en publiant, le 21 juin 2023, le plan d'action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones . Ce plan comprend des mesures visant à éliminer les obstacles, à lutter contre le racisme et la discrimination systémiques, à combler les écarts socioéconomiques, et à promouvoir une plus grande égalité et une plus grande prospérité pour les Autochtones.

a récemment montré son soutien à la réconciliation avec les Autochtones en publiant, le 21 juin 2023, le plan d'action de la . Ce plan comprend des mesures visant à éliminer les obstacles, à lutter contre le racisme et la discrimination systémiques, à combler les écarts socioéconomiques, et à promouvoir une plus grande égalité et une plus grande prospérité pour les Autochtones. Cette annonce appuie l'engagement du gouvernement du Canada envers la réconciliation en s'appuyant sur : L'appel à l'action 7 de la Commission de vérité et réconciliation, qui demande au gouvernement de travailler avec les groupes autochtones en vue d'élaborer une stratégie conjointe pour éliminer les écarts en matière d'éducation et d'emploi entre les Autochtones et les non-Autochtones. Les appels à la justice pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées, qui demandent à tous les gouvernements de fournir du soutien et des ressources favorisant les possibilités d'éducation, de formation et d'emploi pour toutes les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones.

envers la réconciliation en s'appuyant sur : Cette annonce s'harmonise avec la mise en oeuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté par les Nations Unies pour contribuer à bâtir des collectivités plus fortes, plus sûres et plus inclusives, où personne n'est laissé pour compte.

Liens connexes

Programme de soutien à l'apprentissage des étudiants

