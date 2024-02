Experic étend ses services de stockage et de logistique des essais cliniques à l'Europe





Experic, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) ainsi qu'une entreprise de services d'approvisionnement pour les essais cliniques au service de l'industrie biopharmaceutique, a annoncé l'ouverture de son nouveau site à Dublin, en Irlande, afin de soutenir les essais cliniques dans le monde. L'inauguration de ce dépôt permettra d'étendre la zone d'influence de l'entreprise dans le monde, d'accroître l'efficacité de ses services d'approvisionnement pour les essais cliniques à l'échelle mondiale et de faciliter la croissance future.

Le vice-président des opérations d'Experic, Brian Fagan, est à l'avant-garde de cet effort d'expansion. « Experic est une entreprise à l'écoute de ses clients », a déclaré le vétéran des essais cliniques de plus de 25 ans. « Lorsque les clients ont exprimé leur préférence pour davantage de services de fourniture d'essais cliniques sous l'égide d'Experic ? nous les avons écoutés ? et en avons fait une priorité stratégique pour étendre la gestion directe de ces services en Europe. »

Le nouveau dépôt d'Experic réalisera justement cela grâce à sa proximité géographique avec les marchés européens et nord-américains. L'espace d'entrepôt sécurisé de 10 000 pieds carrés offrira des services de stockage et de logistique surveillés, comprenant des capacités de stockage à froid et de remise en étiquette, pour la distribution rapide et fiable de médicaments expérimentaux (ME) et de comparateurs destinés aux entreprises pharmaceutiques réalisant des essais cliniques mondiaux avec des sites investigateurs et des patients à travers l'Europe. Ouvert au cours du second semestre de 2024, les activités du dépôt seront assurées par des talents locaux familiarisés avec les exigences réglementaires de l'UE, avec le soutien de l'équipe d'experts en gestion de projet d'Experic aux États-Unis et du réseau actuel de partenaires mondiaux de la société.

Cette installation constitue la première expansion physique de l'entreprise dans l'UE et contribuera à terme à l'efficacité et au succès des services d'essais cliniques.

Si vous souhaitez discuter avec Experic à l'occasion du Clinical Trial Supply Europe qui se tiendra à Barcelone le mois prochain, rendez-vous ici.

À propos d'Experic :

Experic, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) et une société de services d'approvisionnement pour les essais cliniques, soutient chaque phase du cycle de vie d'un produit, de la conception à l'échelle clinique et commerciale, à travers une variété de formats de dosage et d'emballage. Depuis nos installations de pointe, conformes aux normes cGMP, nous gérons la livraison mondiale de produits de la plus haute qualité, même pour les projets expéditifs, tout en apportant une connaissance, une expertise et un service à la clientèle inégalés. Apprenez en plus sur nos services de fabrication et d'essais cliniques sur expericservices.com.

