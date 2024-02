Un plan sans ajout d'ambulances





QUÉBEC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - La Corporation des services d'ambulance du Québec (CSAQ) accueille positivement l'annonce faite par le ministre de la Santé, Christian Dubé, concernant le premier Plan d'action gouvernemental du système préhospitalier d'urgence au Québec. Nous saluons la volonté du ministre à mettre en avant l'amélioration des services ambulanciers au bénéfice de la population québécoise.

Toutefois, bien que les investissements annoncés pour confirmer des ajouts de services temporaires déjà en place dans certaines régions soient un pas dans la bonne direction, ils s'avèrent nettement insuffisants pour améliorer le temps de réponse des ambulances et la couverture ambulancière sur l'ensemble du territoire québécois. Les 5,9 millions $ annoncés pour cette année ne couvriront qu'une infime partie des besoins immédiats.

Une fois de plus, de nombreuses demandes d'ajouts d'ambulances ou d'heures de services pour des régions où les besoins sont particulièrement pressants demeurent sans réponse. Les décisions du ministère laissent ces communautés dans l'ombre, sans justification publique. Il est crucial que le gouvernement du Québec fasse preuve de transparence et d'imputabilité envers ses citoyens et explique sur quelles bases les ressources sont allouées ou refusées dans ce secteur vital.

«?Face à l'insuffisance des mesures annoncées, nous demandons au ministre une augmentation significative et prévisible des services ambulanciers. La gestion au compte-gouttes actuelle fragilise l'organisation des soins et exerce une pression inacceptable sur nos paramédics, exacerbée par la pénurie de main-d'oeuvre. Depuis plusieurs années, la CSAQ demande au ministère un plan de conversion des horaires de factions et d'ajouts d'heures sur une période de 5 ans afin de permettre un meilleur service à la population et une meilleure planification des ressources. C'est connu, pour réduire les temps de réponse des ambulances, il doit y avoir plus de véhicules sur la route.?»

- Dr Sébastien Toussaint, président de la CSAQ

Nous reconnaissons l'importance des investissements pour l'accès aux défibrillateurs externes automatisés, la formation en premiers secours, l'établissement de cibles de performance, l'augmentation du nombre de municipalités couvertes par un service de premiers répondants et l'implantation de projets de paramédecine communautaire. Nos entreprises ambulancières sont d'ailleurs les premières à soutenir l'implantation de ces projets innovants. Néanmoins, bien que ces initiatives contribuent positivement, elles ne peuvent à elles seules garantir une réduction significative des temps d'intervention ni pallier intégralement les déficits de couverture dans les services préhospitaliers d'urgence.

La CSAQ demeure déterminée à travailler de concert avec le gouvernement du Québec et tous les acteurs concernés pour assurer la meilleure couverture ambulancière possible à l'ensemble de la population québécoise. Notre objectif commun doit être de garantir un accès rapide et efficace aux services préhospitaliers d'urgence pour tous.

À propos de la CSAQ

La Corporation des services d'ambulance du Québec (CSAQ) regroupe la majorité des entreprises privées, coopératives de services d'ambulances et organismes à but non lucratif effectuant des transports ambulanciers à l'extérieur de Montréal et de Laval ainsi que la majorité des Centres de communication santé. La mission de la CSAQ consiste à assurer la représentation des intérêts de ses membres auprès de toutes les instances appropriées, de développer et promouvoir les services préhospitaliers d'urgence et la qualité de soins à la population.

SOURCE Corporation des services d'ambulance du Québec (CSAQ)

29 février 2024 à 10:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :