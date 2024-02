Mise à jour des exigences de voyage pour les citoyens mexicains venant au Canada





OTTAWA, ON, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le Canada et le Mexique entretiennent depuis 80 ans un partenariat diplomatique profond, positif et constructif. Nous avons oeuvré pour que l'Amérique du Nord soit la région économique la plus compétitive du monde et nous avons maintenu une forte coopération bilatérale, régionale et multilatérale. Afin de favoriser les voyages et les relations interpersonnelles entre le Canada et le Mexique, tout en préservant l'intégrité de notre système d'immigration, le gouvernement du Canada modifie ses exigences en matière de voyage pour les citoyens mexicains.

À compter du 29 février 2024, à 23 h 30 (heure de l'Est), les citoyens mexicains qui sont titulaires d'un visa de non-immigrant des États-Unis valide ou qui ont détenu un visa canadien au cours des 10 dernières années, et qui voyagent par avion avec un passeport mexicain pourront demander une autorisation de voyage électronique (AVE). Compte tenu du nombre élevé de citoyens mexicains actuellement titulaires d'un visa américain, la majorité continueront à bénéficier de l'exemption de visa pour se rendre au Canada. Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions devront demander un visa de visiteur délivré par le Canada. Cette mesure répond à l'augmentation du nombre de demandes d'asile présentées par des citoyens mexicains qui sont refusées, retirées ou abandonnées. Il s'agit d'une mesure importante pour préserver la mobilité de centaines de milliers de citoyens mexicains, tout en garantissant la bonne gestion de nos systèmes d'immigration et d'asile.

La procédure de demande de permis de travail ou d'études pour les citoyens mexicains ne changera pas. Les citoyens mexicains qui souhaitent travailler au Canada continueront d'avoir accès à un grand nombre de voies d'accès pour les travailleurs existantes, notamment le Programme des travailleurs étrangers temporaires et le Programme de mobilité internationale.

Le Canada appuie la poursuite des voyages, du tourisme et des affaires avec le Mexique. Nous continuerons à travailler avec le gouvernement mexicain pour renforcer nos voies régulières d'immigration, et avec nos homologues provinciaux et territoriaux pour soutenir un système de gestion des migrations ainsi que pour aider les personnes qui ont besoin de protection. Le Canada étend son réseau de centres de réception des demandes de visa au Mexique afin de mieux servir ces clients. Les mesures annoncées aujourd'hui allégeront la pression sur les frontières, le système d'immigration, l'hébergement et les services sociaux du Canada, tout en préservant la mobilité des citoyens mexicains qui souhaitent venir au Canada.

Le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) est un exemple essentiel de la migration mutuellement bénéfique que nous cherchons à promouvoir à l'échelle régionale et mondiale. Le Canada est prêt à collaborer avec le Mexique pour tirer parti de ce programme, grâce à la modernisation d'un nouvel accord bilatéral relatif au PTAS, afin d'offrir aux travailleurs mexicains de nouvelles possibilités, grâce à l'intégration dans le programme d'une agriculture primaire tout au long de l'année et des activités saisonières liées à la pêche, aux produits de la mer et à la transformation alimentaire primaire. Ceci profitera aux travailleurs et aux entreprises des deux côtés de la relation Canada-Mexique.

Le Canada surveille en permanence les répercussions de ses politiques en matière de visas, tant pour les pays exemptés de visa que pour les pays soumis à l'obligation de visa, ainsi que les tendances en matière de demandes d'asile. Ces défis ne se limitent pas à un seul pays. Tout ajustement des conditions de voyage au Canada est effectué pour préserver l'intégrité et la viabilité de nos systèmes d'asile et d'immigration.

Vous trouverez plus d'information sur ces changements, y compris pour les personnes en transit ou avec des vols à venir, sur le site web d'IRCC.

Citation :

« Le Mexique est un partenaire important du Canada. Nous continuerons d'accueillir des travailleurs temporaires, des étudiants, des visiteurs et des immigrants mexicains qui apportent des compétences diverses et des contributions importantes à notre économie et à nos collectivités. Nous nous efforçons de trouver l'équilibre entre la circulation des personnes entre nos deux grands pays, et la nécessité de soulager la pression sur notre système d'immigration afin que nous puissions offrir une protection à ceux qui en ont le plus besoin. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Le nombre de demandes d'asile déposées par des citoyens mexicains a atteint un niveau record en 2023, à un moment où le système d'asile, et où la situation de l'hébergement et des services sociaux du Canada étaient déjà soumis à des pressions considérables. La majorité de ces demandes d'asile (environ 60 %) ont été soit rejetées par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, soit retirées ou abandonnées par les demandeurs.





En 2023 seulement, les demandes de citoyens du Mexique représentaient 17 % de toutes les demandes d'asile déposées, toutes nationalités confondues. Le taux de présentation de demandes d'asile de ce pays a augmenté considérablement depuis la première levée de l'obligation de visa, en 2016 (passant de 260 demandes, en 2016, à 23?995 demandes, en 2023).





Toutes les AVE délivrées à des titulaires de passeport mexicain avant le 29 février 2024 à 23 h 30 (heure de l'Est) ne seront plus valides - à l'exception des AVE liées à des titulaires de passeport mexicain ayant un permis de travail ou d'études canadien valide. Les citoyens mexicains venant au Canada sans permis de travail ou d'études valide devront demander un visa de visiteur ou présenter une nouvelle demande d'AVE - s'ils y sont admissibles.





Les citoyens mexicains titulaires d'un permis de travail ou d'études valide peuvent toujours venir au Canada par avion avec leur AVE actuelle tant qu'elle demeure valide, et ils peuvent continuer à étudier ou travailler au Canada conformément à la validité et aux conditions de leur permis. Les visiteurs mexicains qui sont déjà au Canada et ont une AVE peuvent rester aussi longtemps qu'ils y sont autorisés (jusqu'à six mois à compter de la date de leur arrivée au Canada). Cependant, s'ils envisagent de quitter le Canada et souhaitent y revenir, ils doivent avoir les documents de voyage appropriés (visa ou nouvelle AVE).





La plupart des demandeurs de visa approuvés reçoivent des visas à entrées multiples, ce qui leur permet de visiter le Canada autant de fois qu'ils le veulent pendant une période maximale de 10 ans, ou jusqu'à ce que leur passeport expire.





L'AVE est un document de voyage numérique que la plupart des voyageurs dispensés de l'obligation de visa doivent obtenir pour venir au Canada ou y transiter par voie aérienne. IRCC a commencé à élargir son programme d'AVE aux citoyens admissibles des pays soumis à l'obligation de visa, en 2017. Le Mexique s'ajoutera maintenant aux 15 pays dont les citoyens peuvent se rendre en avion au Canada avec une AVE, au lieu d'un visa, s'ils satisfont à certaines exigences.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

29 février 2024 à 09:15

