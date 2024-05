Programme d'accessibilité des établissements touristiques - La ministre Caroline Proulx annonce plus de 3,6 M$ pour améliorer l'accessibilité des établissements touristiques dans 13 régions du Québec





QUÉBEC, le 2 mai 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, est fière de confirmer un appui financier totalisant plus de 3,6 millions de dollars à 44 projets visant à favoriser l'accessibilité des lieux et des établissements touristiques aux personnes à capacité physique restreinte dans 13 régions du Québec.

Cette contribution gouvernementale est accordée dans le cadre du Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET) du ministère du Tourisme, dont la gestion est confiée à l'organisme Kéroul.

Depuis son lancement en 2017, le PAET a connu un important succès et a permis de soutenir la réalisation de 168 projets, pour des contributions gouvernementales totalisant près de 10 millions de dollars et des investissements totaux de quelque 17 millions. Dans le budget 2024-2025, une somme de 2 millions est prévue pour assurer la poursuite de ce programme.

Citations :

« Le PAET, c'est un programme important qui envoie le signal fort que visiter le Québec, c'est pour tout le monde. Très heureuse de voir que les entreprises s'en prévalent, ce qui fait en sorte que les personnes qui ont des limitations physiques ou celles vieillissantes qui se déplacent difficilement ou en fauteuil roulant ne sont pas exclues. Ces investissements permettent donc à un plus grand nombre de gens de profiter pleinement de son offre. Je remercie chaleureusement Kéroul de les accompagner dans ces démarches d'amélioration continue de l'accessibilité du secteur touristique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le PAET poursuit le développement de l'inclusion en offrant aux 44 nouveaux établissements sélectionnés un soutien financier important et un accès précieux à l'expertise de Kéroul. Ces partenariats sont des leviers majeurs dans le développement continu du tourisme accessible et durable au Québec. Kéroul est reconnaissant de la confiance accordée par le ministère du Tourisme dans la gestion de ce programme et est fier de contribuer à rendre les destinations québécoises plus accueillantes et inclusives pour tous. »

Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration de Kéroul

Faits saillants :

Le PAET a pour but de permettre aux entreprises touristiques d'obtenir un soutien financier pour la transformation ou l'amélioration de leurs infrastructures afin de les rendre accessibles ou de bonifier l'offre déjà en place.





Plus précisément, les objectifs du programme sont les suivants :



Favoriser l'accessibilité des établissements touristiques du Québec aux personnes ayant une incapacité physique. Soutenir financièrement et accompagner la réalisation des projets qui visent la transformation ou l'amélioration d'infrastructures et de services touristiques afin d'obtenir la cote « accessible » de Kéroul ou de bonifier l'offre déjà en place. Encourager le tourisme responsable dans une perspective de développement durable. Appuyer la mise en place de solutions novatrices en matière d'offre touristique accessible pour tous.





Il sera à nouveau possible de déposer des projets dans le cadre de ce programme prochainement.



Organisme à but non lucratif fondé en 1979, Kéroul a comme vocation de favoriser le développement de l'accessibilité des établissements, des activités et des services touristiques et culturels au Québec.





L'aide financière se répartit comme suit :

Établissement Région Aide financière Camping Bon-jour Cantons-de-l'Est 148 666 $ Société du parc Découverte nature de

Baldwin Cantons-de-l'Est 33 116 $ Société de développement de la Gorge-de-

Coaticook (camping) Cantons-de-l'Est 113 800 $ Expérience Embargo - festival Soif de

musique Cantons-de-l'Est 58 733 $ Le p'tit monde des grands Cantons-de-l'Est 41 124 $ Magique Tingwick Centre-du-

Québec 75 523 $ Auberge chez Truchon (restaurant) Charlevoix 89 608 $ Le Festif! (Baie-Saint-Paul) Charlevoix 104 800 $ Le Club de golf et curling de Thetford Chaudière-

Appalaches 105 672 $ Carrefour mondial de l'accordéon à

Montmagny Chaudière-

Appalaches 67 800 $ Musée acadien du Québec Gaspésie 15 613 $ Groupe nautique Chaleurs (TaxSea) Gaspésie 50 000 $ Hôtel Plante Gaspésie 100 000 $ Hôtel motel Belle plage Carleton Gaspésie 40 740 $ Auberge L'ambassadeur Gaspésie 34 818 $ Centre de ski Mont-Béchervaise 2000 Gaspésie 6 624 $ La terre des bisons Lanaudière 105 329 $ La terre des bisons Lanaudière 50 000 $ Fondation Papillon - Camp Papillon Lanaudière 86 504 $ Chalet confort scandinave Lanaudière 100 235 $ Domaine du Lac-des-Cèdres Manicouagan 137 002 $ Camping du Parc Mauricie 105 526 $ Camping Sainte-Madeleine Montérégie 89 306 $ Corporation du théâtre L'étoile

(Théâtre Manuvie) Montérégie 27 365 $ Corporation du théâtre L'étoile - Le

club Dix30 Montérégie 73 238 $ Ferme Berlo - L'effet boeuf Montérégie 109 112 $ Zone Culture - Maison de la culture de Saint-

Roch-de-Richelieu Montérégie 80 494 $ Le festival international de jazz de Montréal Montréal 50 516 $ Société en nom collectif - Evenko G. P.

(Théâtre Beanfield) Montréal 35 549 $ Gestion Evenko festival Montréal 61 196 $ Courges & cie Outaouais 73 870 $ Cogirès - Hôtel Château Laurier Québec Québec 91 887 $ Restaurant motel Le chavigny Québec 100 000 $ Corporation de développement du quai de

Sainte-Anne-de-Beaupré Québec 300 000 $ Corporation du musée de la nation huronne-

wendat (Musée huron-wendat) Québec 50 000 $ Cassis de l'isle ensorceleuse Monna et Fils

(Cassis Monna et Filles) Québec 100 000 $ Administration portuaire de Québec - La cale

du Port de Québec Québec 100 000 $ Les soeurs Monna - La midinette Québec 92 560 $ Société des Sentiers du moulin Québec 84 463 $ Sanctuaire Notre-Dame-de-Rocamadour Québec 100 000 $ Pourvoirie Domaine l'or-piste Saguenay-Lac-

Saint-Jean 141 920 $ Les chalets Baie-Cascouia Saguenay-Lac-

Saint-Jean 110 060 $ Entreprise agro-forestière DJFL - À l'orée

des champs Saguenay-Lac-

Saint-Jean 87 160 $ Touverre - Économusée de la taille de

pierres fines Saguenay-Lac-

Saint-Jean 36 098 $ Total 3 666 027 $

