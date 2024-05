ÉTÉ 2024 DE L'OBSERVATOIRE SIGEP : GELATO, DONNÉES ET TENDANCES

- Plus de 2 500 délégués de 84 pays du monde entier se sont inscrits pour y participer - Parmi eux se trouveront des représentants de gouvernements, des chefs de grandes entreprises, ainsi que des représentants d'organisations internationales telles...

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, est fière de confirmer un appui financier totalisant plus de 3,6 millions de dollars à 44 projets visant à favoriser l'accessibilité des lieux et des...